« Un nuage chauffé à blanc qui a couru vers la mer à une vitesse de 100 km/h (60 mph), qui était si dense qu’il n’y avait pas d’oxygène à l’intérieur. »

En quelques minutes, le cataclysme a englouti la partie supérieure d’Herculanum, tuant sans distinction des personnes et des animaux.

Selon les archéologues, les os de l’homme étaient tachés de sang dans une tournure des événements vraiment sanglante.

Le mont Vésuve de 4 200 pieds de haut est entré en éruption à l’été ou à l’automne de 79 après JC, anéantissant les villes romaines de Pompéi, Herculanum, Oplontis et Stabiae.

L’éruption est largement considérée comme l’une des éruptions les plus meurtrières et les plus connues de l’histoire européenne et aurait tué plus de 1 000 personnes.