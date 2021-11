On estime que les maisons contribuent à environ 17% des émissions totales de gaz à effet de serre du Royaume-Uni – la principale cause du réchauffement climatique et du changement climatique – et les appareils de chauffage autonomes représentent environ 60% de toute l’énergie utilisée dans les bâtiments.

Les chercheurs de Plymouth pensent que leurs découvertes « pourraient changer la donne » en aidant le Royaume-Uni à atteindre zéro émission nette d’ici 2050.

Des maisons plus écoénergétiques et mieux isolées contribueront également grandement à aider les consommateurs à réduire leurs factures d’énergie, car ils n’auront pas à chauffer leur maison aussi souvent.

Le Dr Matthew Fox, chercheur en architecture durable et auteur principal de l’étude, a déclaré : « En Angleterre, environ 57 % de tous les bâtiments ont été construits avant 1964.