La bonne nouvelle vient de l’un des plus grands experts britanniques, le professeur Ros Eeles, de l’Institute of Cancer Research. Elle a déclaré que les progrès de la génétique et de l’imagerie médicale pourraient constituer une bouée de sauvetage pour des milliers de Britanniques. Environ 50 000 personnes au Royaume-Uni reçoivent un diagnostic de la maladie chaque année et près de 12 000 en meurent.

Mais bien que le cancer de la prostate soit l’un des cancers les plus courants, il n’y a pas d’équivalent de la technologie de dépistage régulière utilisée pour détecter le cancer du sein.

Actuellement, il existe un test sanguin qui recherche les niveaux d’une protéine appelée antigène spécifique de la prostate (PSA).

Mais c’est controversé et le National Screening Committee du Royaume-Uni ne le recommande pas.

Ces tests sont plutôt utilisés pour guider les médecins et aider à surveiller les tumeurs.

Mais le cancer de la prostate évolue lentement et peut se développer dans le corps pendant des années.

Le professeur Eeles a déclaré que seul un homme sur 12 ayant des taux élevés de PSA et âgé de plus de 55 ans avait besoin d’un traitement.

Les 11 autres pourraient suivre une thérapie, avec des effets secondaires néfastes, pour une tumeur qui ne leur aurait causé aucun problème.

Cela signifie qu’il est vital de le repérer.

Elle a déclaré à BBC Radio 4: « Nous devons vraiment faire mieux que cela. Dans le programme de dépistage du cancer du sein, c’est trois contre un. »

Elle pense que la réponse pourrait résider dans l’analyse du corps.

Elle a ajouté: « Avec les progrès de la génétique et de l’imagerie, en particulier l’IRM, nous avons réellement besoin de plus de données, mais nous envisageons probablement de nous rapprocher d’un programme de dépistage sur mesure au cours des trois à cinq prochaines années. »

« Nous devrons peut-être les utiliser tous ensemble, afin que nous puissions trouver ceux qui ont une maladie importante. »

Le professeur Peter Johnson, directeur clinique national du cancer au NHS England, a déclaré que les efforts précédents s’étaient avérés difficiles.

Il a dit : « La raison pour laquelle c’est délicat, c’est parce qu’ils [prostate cancers] ont tendance à croître plus lentement.

« Les choses qui sont plus lentes, qui vous envahissent, produisent souvent beaucoup moins de perturbations dans le corps, il est donc très important que nous continuions à chercher et il y a beaucoup de recherches dans ce domaine. »



Il a également averti que la pandémie signifiait que des milliers de personnes qui avaient besoin d’un traitement n’avaient même pas été diagnostiquées.

Selon Cancer Research UK, le cancer de la prostate ne provoque généralement aucun symptôme.

C’est pourquoi il est essentiel de le repérer tôt.

Il est très inhabituel d’avoir des symptômes liés à la miction, mais ce qui suit peut indiquer une hypertrophie de votre prostate :

Uriner plus souventDifficulté à uriner – cela inclut un débit plus faible, ne pas vider complètement votre vessie et forcer lorsque vous commencez à vider votre vessieUrgenceSang dans votre urine ou votre sperme