La percée du rhume des foins alors qu’un nouveau vaccin pourrait enfin mettre fin aux symptômes d’horreur pour des millions de personnes | Sciences | Nouvelles

La société britannique Allergy Therapeutics a développé le vaccin qui a montré une réduction significative des symptômes quotidiens et de l’utilisation de médicaments de soulagement par rapport aux personnes allergiques sous placebo. Le rhume des foins est l’une des affections allergiques les plus courantes dans le monde occidental qui pourrait affecter jusqu’à 30 pour cent de la population, selon l’Organisation mondiale de la santé. Manuel Llobet, PDG d’Allergy Therapeutics, a déclaré : « Nous sommes ravis d’annoncer ces résultats démontrant un effet thérapeutique clair de notre nouvelle immunothérapie de courte durée ciblant les allergies aux pollens de graminées.

« Le pollen de graminées est l’une des causes les plus courantes de rhinite allergique saisonnière dans le monde occidental.

« Les symptômes débilitants peuvent affecter tant d’aspects de la vie et de nouvelles options de traitement sont nécessaires.

« Le groupe a utilisé une conception d’étude révolutionnaire qui a apporté des connaissances de pointe en matière de méthodologie d’essais sur le terrain sur les allergies pour examiner plusieurs critères d’évaluation et permettra une analyse approfondie des biomarqueurs.

« De manière significative, les résultats nous permettront de concevoir de manière optimale le prochain essai sur le terrain pivot G306 de phase 3, en maximisant les chances de succès et en soutenant nos plans réglementaires pour l’entrée aux États-Unis.

« Je suis reconnaissant pour le travail acharné et les efforts déployés dans cet essai par notre équipe d’Allergy Therapeutics et tous ceux sur les multiples sites d’essai, qui ont maintenu l’essai sur la bonne voie malgré les défis auxquels est confrontée la pandémie continue de COVID-19.

« Je tiens également à remercier les participants à l’essai, qui sont essentiels à notre recherche pour développer de nouvelles immunothérapies antiallergiques innovantes ayant le potentiel de transformer la vie des patients. »

Plus de 100 patients ont participé aux essais de phase 2 qui ont eu lieu dans 14 sites en Allemagne et aux États-Unis.

Deux cycles courts de 6 injections ont été testés, l’un sur six semaines, l’autre sur 14 semaines.

Les deux groupes de traitement ont produit une différence significative entre eux et le groupe placebo ; 29,1 pour cent et 36,8 pour cent pour les six et 14 semaines respectivement.

Une analyse plus approfondie des essais est en cours et sera soumise pour publication et présentation à comité de lecture lors de conférences clés à venir.

Le vaccin révolutionnaire devrait entrer dans les essais de phase 3 en 2022.

Sandeep Garcha, 24 ans, une grave victime du rhume des foins, a déclaré: « Je suis excité par la perspective d’un vaccin.

« Le rhume des foins semble commencer de plus en plus tôt chaque année pour moi, ce qui peut affecter ma vie quotidienne pendant plusieurs mois de l’année.

« Il semble étrange que nous n’ayons pas résolu ce problème plus tôt !

Le rhume des foins est causé par une allergie au pollen qui peut entraîner des symptômes pseudo-grippaux, notamment des éternuements, un écoulement nasal et des démangeaisons oculaires.

Bien qu’il puisse souvent être contrôlé à l’aide de médicaments en vente libre de votre pharmacien, certains cas plus graves nécessitent des médicaments sur ordonnance.

Le rhume des foins peut toucher des personnes de tous âges, bien qu’il commence généralement pendant l’enfance ou pendant l’adolescence.

L’allergie est plus fréquente chez les garçons que chez les filles, mais chez les adultes, les hommes et les femmes sont également touchés.

Les médecins préviennent que vous êtes plus susceptible de développer un rhume des foins si vous avez des antécédents familiaux d’allergies, en particulier d’asthme ou d’eczéma.

Bien qu’il ne constitue pas une menace sérieuse pour la santé, il peut avoir un impact négatif sur la qualité de vie d’une personne.

Les personnes atteintes de rhume des foins très sévère constatent souvent que cela peut perturber leur productivité à l’école ou au travail.

Allergy Therapeutics espère que cette percée vaccinale révolutionnera le traitement des allergies et soulagera les souffrances de millions de personnes.