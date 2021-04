La percée du vaccin contre le sida apporte de la joie au monde battu par la couronne

En février, le développeur de médicaments à but non lucratif IAVI et le Scripps Research Institute avaient annoncé la percée, bien qu’elle n’ait guère suscité d’attention jusqu’à ce que la nouvelle devienne virale sur Twitter récemment.

Trois décennies après le début de la recherche d’un vaccin contre le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) – qui cause le sida -, la communauté scientifique et le monde entier sont enthousiasmés par la probabilité qu’une percée ait été franchie. Alors que le monde lutte contre la pandémie de Covid-19 et qu’Ebola menace de refaire surface en Afrique, cette nouvelle apporte de la joie. Étant donné que le VIH est un virus à mutation rapide, le développement d’un vaccin efficace s’est avéré presque impossible. Dans le monde, 38 millions de personnes vivaient avec le VIH / sida en 2019, dont 1,7 million avaient contracté l’infection en 2019 même.

En février, le développeur de médicaments à but non lucratif IAVI et le Scripps Research Institute avaient annoncé la percée, bien qu’elle n’ait guère suscité d’attention jusqu’à ce que la nouvelle devienne virale sur Twitter récemment. La nouvelle approche est basée sur la même technologie vaccinale sous-jacente que le vaccin de Moderna (tout comme celui de Pfizer-BioNTech) contre Covid-19 – la vaccination à l’ARNm. Le vaccin a réussi à stimuler la production de cellules immunitaires nécessaires pour démarrer la production d’anticorps; cette approche, appelée «ciblage de la lignée germinale», active les cellules B naïves aux propriétés spécifiques. Cette réponse a été détectée chez 47 des 48 participants à l’essai de phase 1. Alors que les chercheurs préviennent qu’il s’agit de données préliminaires et que l’essai est dans une phase préliminaire, le succès inspire l’espoir d’un monde sans sida

