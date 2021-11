La percée du VIH offre de l’espoir alors qu’un nouveau vaccin écrase le virus dans des résultats d’essai étonnants | Sciences | Nouvelles

Bien que les traitements existants pour le VIH aient été révolutionnaires dans la capacité de traiter le virus, ils n’ont pas été en mesure de tuer entièrement le virus. Mais maintenant, cela pourrait changer. Une équipe de chercheurs du Centre de recherche sur les primates de Tsukuba au Japon a déclaré que les tests humains de leur nouveau vaccin pourraient commencer dans cinq ans seulement. Les traitements actuels peuvent atténuer considérablement les effets négatifs du VIH sur la santé humaine, mais le nouveau vaccin utilise une bactérie spéciale qui renforce la réponse immunitaire et affaiblit le virus qui cause le sida.

Cela offre un nouvel espoir que le virus puisse être complètement tué.

Pour le tester, les chercheurs ont pris sept sujets de test macaques mangeurs de crabes qui ont été infectés par le VIH simien.

Mais les tests n’ont pas permis de détecter réellement le virus.

Et même après que les singes aient reçu une injection d’un virus plus fort qui pourrait s’avérer mortel autrement, le virus a quand même disparu sans laisser de trace chez six des sept sujets testés.

Les chercheurs japonais espèrent désormais pouvoir utiliser le VIH prélevé sur des patients sous traitement médicamenteux pour mettre au point un vaccin destiné à l’homme.

Mais ce n’est pas le seul exemple de chercheurs qui se bousculent pour trouver un vaccin contre le VIH.

La société pharmaceutique américaine Moderna a également récemment commencé des essais pour son vaccin contre le VIH à base d’ARNm, qui utilise la même technologie que celle utilisée dans son vaccin COVID-19.

Alors qu’être infecté par le VIH était autrefois une condamnation à mort, au fil des années, vivre avec le VIH une fois infecté est devenu de plus en plus gérable.

Mais les nouveaux vaccins pourraient signaler une éradication complète du virus une fois pour toutes.

Les premiers rapports d’un virus étrange sont apparus pour la première fois à New York et en Californie en 1981, alors que la maladie était peu connue.

En 1982, la maladie a reçu le nom de syndrome d’immunodéficience ou SIDA.

Aujourd’hui, plus de 30 médicaments contre le VIH sont disponibles.

De nombreux traitements permettent aux gens de contrôler leur VIH en ne prenant qu’un comprimé par jour.

Avec le bon traitement, ils permettent aux personnes séropositives de vivre une vie normale.

Mais avec un nouveau vaccin représentant la première fois que le virus peut être tué, cela pourrait signifier que même ces traitements ne seront plus nécessaires.