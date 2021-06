La percée majeure des voitures autonomes est plus proche que vous ne le pensez

Juste pour le plaisir, j’ai commencé à parcourir de vieux articles MoneyWire.

J’ai du mal à croire que j’écris ça depuis quatre ans maintenant. J’apprécie que vous ayez pris le temps de les lire et j’espère vous avoir aidé à en apprendre davantage sur l’investissement en hypercroissance et les grands thèmes qui nous emmènent dans le futur.

L’un des premiers articles que j’ai écrits était « Il est temps de commencer à gagner de l’argent dans les véhicules autonomes ».

Eh bien, nous voici quatre ans plus tard, et il y a de fortes chances que vous n’ayez même pas encore roulé dans un véhicule autonome (AV).

Alors… est-ce réel ou juste une autre promesse qui a fait long feu ?

Je laisserai Barron répondre à cette question avec le titre de l’article de couverture du numéro le plus récent…

« La conduite autonome devient réelle »

Allez à l’intérieur du magazine jusqu’à l’histoire elle-même, et le titre dit : « Les voitures autonomes sont plus proches que vous ne le pensez. »

Eh bien, voilà.

Et ce n’est pas parce que le monde entier ne conduit pas encore d’AV que les actions n’ont pas été rentables.

Nous avons six actions dans notre portefeuille Transport 2.0 dans mon service d’opportunités d’investissement, et elles sont en hausse de 120 % en moyenne. Tous sont en hausse depuis que je les ai recommandés, avec des gains allant de 20% à 410%.

Les tendances d’hypercroissance innovantes qui remodèlent toute une industrie et notre avenir ne se produisent pas du jour au lendemain. Ils prennent du temps. Les AV rassemblent plusieurs technologies, notamment des capteurs avancés, des caméras sophistiquées, une connectivité sans fil 5G fiable et rapide (ce qui est essentiel) et des batteries de nouvelle génération pour tout alimenter.

Alors oui, nous étions en avance sur la tendance. Mais en tant qu’investisseurs à long terme, nous voulons être précoces. Cela peut demander de la patience, mais si vous voyez ce qui s’en vient, la patience en vaut la peine.

Si vous êtes toujours sceptique, cette ligne de l’article du Barron pourrait vous sauter dessus….

“Mais au milieu des promesses non tenues, une voiture entièrement automatisée est plus proche que les investisseurs ne le pensent.”

Il poursuit en disant…

« … La conduite autonome est plus proche de la réalité que jamais. À Las Vegas, certains des plus récents robotaxis Lyft, construits par un Aptiv (NYSE :APTV)-Moteur Hyundai (OTCMKTS :HYMTF) joint-venture appelée Motional, sont autonomes, sans conducteur de sécurité. Lyft prévoit d’ajouter plus de villes à sa flotte AV d’ici 2023. l’alphabet (NASDAQ :GOOG, NASDAQ :GOOGL) Waymo a des voitures entièrement autonomes sur la route en Arizona. Et General Motors (NYSE :DG) teste ses taxis autonomes à San Francisco. L’industrie automobile a maintenant une voie crédible, soutenue par le capital, pour amener les VA aux masses. Il existe également de nombreuses opportunités pour les investisseurs, mais pas dans les endroits les plus évidents. »

Bingo.

Une partie du problème est une certaine confusion sur ce que signifie exactement « entièrement automatisé ». Tesla (NASDAQ :TSLA) a un “mode de conduite entièrement autonome” (qu’il appelle FSD), mais il n’est vraiment pas entièrement autonome selon la norme acceptée. Voici les cinq niveaux d’automatisation :

Niveau 1: Les humains sont presque entièrement responsables du contrôle de la voiture, mais il existe certaines fonctionnalités autonomes dans le véhicule. Ils comprennent l’accélération (régulateur de vitesse) et l’aide au stationnement. Le véhicule ne peut remplir qu’une seule fonction à la fois. Vérifier.

Niveau 2: Automatisation partielle. La principale différence avec le niveau deux est que plusieurs fonctions automatisées peuvent être exécutées simultanément. Par exemple, la voiture peut contrôler la vitesse et la direction via le régulateur de vitesse avec centrage de voie. Le conducteur doit toujours être en alerte pour reprendre le contrôle. Vérifier.

Niveau 3: Le véhicule peut contrôler la plupart des fonctions de conduite. Les conducteurs humains sont toujours nécessaires, mais ils peuvent laisser le véhicule contrôler la vitesse, la direction et la surveillance de la route sans assistance. Le pilote ne sera nécessaire que dans certaines situations. C’est à peu près où nous en sommes maintenant.

Niveau 4 : Automatisation quasi complète, souvent appelée automatisation élevée. Le véhicule peut démarrer et s’arrêter, se conduire tout seul, se garer et effectuer un trajet. C’est le niveau auquel le véhicule pourra vous conduire au travail et à l’arrière. Cependant, il ne sera pas équipé pour couvrir toutes les situations possibles, et le conducteur devra peut-être aider dans certains cas, tels que des conditions météorologiques extrêmes ou un emplacement non cartographié.

Niveau 5: Ça y est. Automatisation complète. Aucun humain n’est nécessaire. Le véhicule viendra vous chercher, vous emmènera là où vous devez aller, puis trouvera une place de parking ou se dirigera vers sa prochaine prise en charge. C’est la course en cours.

Tesla est l’un des leaders dans la course à l’autonomie complète, mais il a pris un virage un peu curieux dans la technologie qu’il utilise. Il s’appuie sur des caméras pour naviguer dans le véhicule, alors que la plupart des autres entreprises adoptent la technologie LiDAR.

LiDAR est un acronyme pour « détection et télémétrie de la lumière ». La lumière émet des impulsions sur les objets environnants – voitures, piétons, trottoirs, etc. – puis revient à un capteur qui calcule la distance jusqu’à l’objet en fonction du temps qu’il a fallu à l’impulsion pour revenir. La répétition de ce processus des millions de fois par seconde crée une carte 3D précise et en temps réel de l’environnement environnant.

Un obstacle dans les premiers stades a été le coût, ce qui est souvent le cas dans les mégatendances d’hypercroissance. Comme l’indique l’article de Barron, les capteurs LiDAR peuvent coûter entre 500 $ et 1 000 $ chacun. Mais des progrès sont en cours. En 1999, Aptiv a été l’un des premiers à installer un radar dans une voiture au coût de 3 000 $. Maintenant, les capteurs ne coûtent que des dizaines de dollars.

Je pense que Tesla prend une chance, et plus le PDG Elon Musk parle de conduite entièrement autonome sans vraiment la livrer, plus ses proclamations tomberont dans l’oreille d’un sourd. J’aime Tesla, mais plus pour sa batterie et son potentiel de stockage de batterie que pour ses véhicules autonomes.

Nous sommes à l’aube d’une démarcation jamais vue depuis l’invention de l’automobile il y a plus de 100 ans. Les AV seront plus pratiques (vous pourrez travailler ou regarder un film pendant que vous voyagez), plus sûrs (tous les systèmes entraîneront moins d’accidents) et plus économes en énergie et respectueux de l’environnement grâce à leur alimentation par batterie.

Nous sommes au début d’un nouveau chapitre qui va à nouveau remodeler le monde dans lequel nous vivons. Ce qui s’en vient est énorme. C’est pourquoi les plus grandes entreprises du monde s’y attaquent. Et cela créera d’énormes gagnants et d’énormes perdants.

