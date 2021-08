La percée passionnante du jazz-soul de Natalie Cole

Fille de l’une des plus grandes stars vocales du 20e siècle, Natalie Cole a toujours été à l’honneur. En effet, elle chantait sur Nat King Colel’album de Noël alors qu’elle n’avait que six ans. Mais le 30 août 1975 a marqué son émergence en tant que nouveau talent passionnant de jazz-soul à part entière. Elle est entrée dans le Billboard Hot 100 avec son premier tube et un moment fort de sa carrière, “This Will Be”.

Écrit et produit par Chuck Jackson et Marvin Yancy, le morceau inhabituel a ouvert des portes qui étaient auparavant fermées à Natalie, maintenant âgée de 25 ans. La production par le duo de quelques démos pour Cole l’a aidée à remporter un contrat d’enregistrement avec Capitol, qui croyait tellement en “This Will Be” qu’il est devenu son premier single à sortir pour eux en juin.

Écoutez le meilleur de Natalie Cole sur Apple Music et Spotify.

Peu de temps après, la chanson a été incluse dans un medley sur l’album live A Man and a Woman par la combinaison dynamique et émouvante de Isaac Hayes et Dionne Warwick. Puis en 1979, il s’est vu offrir une autre version live notable par Springfield poussiéreux, qui l’a interprété dans une performance publiée, malheureusement à titre posthume, en 2005 sous le titre Live at the Royal Albert Hall.

Nathalie succède à Aretha

Le lancement réussi de Cole était terminé lorsque, au début de 1976, “This Will Be” lui a valu le Grammy Award de la meilleure performance vocale R&B féminine. Remarquablement, c’était la première fois depuis la création du prix en 1968 qu’il n’avait pas été remporté par Aretha Franklin. Un an plus tard, Natalie a gardé le prix pour elle-même, lorsqu’elle a de nouveau gagné avec ce qui avait été son troisième R&B n°1 consécutif (après la chanson titre de l’album), “Sophisticated Lady (She’s A Different Lady)”.

Une carrière spectaculaire s’en est suivie, au cours de laquelle Natalie a surmonté des problèmes personnels et de santé avant elle triste mort d’insuffisance cardiaque congestive en décembre 2015 à l’âge de 65 ans.

