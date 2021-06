La percée progressive de Mars Volta

À la fin du 20e siècle, At the Drive-In est rapidement devenu l’un des groupes de punk rock les plus appréciés de l’époque. Leur mélange de post-hardcore, d’emo et d’éléments de art-rock fait d’eux une voix rafraîchissante à une époque où pop-punk commençait à filtrer. Mais la sortie d’El Paso a été de courte durée et le groupe s’est séparé en 2001. De ses cendres, cependant, est né The Mars Volta, composé du batteur Tony Hajjar, du guitariste Omar Rodríguez-López et du chanteur Cedric Bixler-Zavala, dont la meilleure heure reste leur premier album, De-Loused In The Comatorium.

Bien qu’ATDI ait eu de nombreuses raisons pour leur séparation, The Mars Volta a fourni à Rodríguez-López et Bixler-Zavala une nouvelle avenue créative pour explorer un son plus grand et plus audacieux que tout ce qu’ils avaient fait auparavant. Rapidement, le groupe sort un EP avec Alex Newport intitulé Tremulant, un recueil de trois chansons qui devient le précurseur de De-Loused In The Comatorium.

Un conte épique d’une heure dans la tradition du prog

Avec les fondations posées par Tremulant, la suite très attendue du groupe surprendrait encore plus par sa poignée de sons. Préparé par Bixler-Zavala et Jeremy Michael Ward, De-Loused in the Comatorium a été conçu comme un enregistrement conceptuel centré sur un personnage appelé Cerpin Taxt. Taxt fait une overdose d’un cocktail de morphine et de mort-aux-rats et entre dans un coma d’une semaine au cours duquel il vit des aventures fantastiques dans ses rêves. Le personnage était vaguement basé sur Julio Venegas, l’ami déchu de Bixler-Zavala, décédé d’une overdose de morphine en 1996.

Le résultat fut un conte épique d’une heure dans la tradition du prog. Alors que Taxt se bat contre les impulsions bonnes et mauvaises de son subconscient, le ténor hurlant de Bixler-Zavala donne une voix aux images lyriques sauvages exposées.

Coproduit par le guitariste Rodríguez-López aux côtés du légendaire producteur Rick Rubin, De-Loused In The Comatorium était différent de tout ce sur quoi Rubin avait travaillé dans sa carrière – et cela veut dire quelque chose, compte tenu de son ensemble de crédits extrêmement éclectique.

Le rock progressif a une riche tradition de grands albums conceptuels. Ne cherchez pas plus loin que 2112 par Se précipiter ou alors L’agneau se couche sur Broadway par Genèse comme preuve. Les Mars Volta y ont apporté leur propre flair, embrassant le genre et le réimaginant également.

Amener les choses à un autre niveau

Avec cette nouvelle version du prog, De-Loused In The Comatorium a provoqué une réaction de division parmi les fans et les critiques. L’incorporation par le groupe de rythmes latins, de jazz fusion, de space rock et de musique expérimentale en a fait un disque qui n’était pas entièrement digeste à la première écoute – c’est l’un de ces rares albums qui révèle quelque chose de nouveau à chaque tour.

“Roulette Dares (The Haunt Of)” propose des instrumentaux étendus dans la tradition Floydienne, tandis que “Drunkenship Of Lanterns” embrasse le drame cinématographique progressif grâce aux tambours de Jon Theodore et du bassiste des Red Hot Chili Peppers Flea, qui est intervenu après The Mars La bassiste originale de Volta, Eva Gardner, à gauche. Flea a relevé la tâche, apprenant et enregistrant les parties de basse de l’album en l’espace de trois jours. Flea n’était pas le seul ancien du RHCP sur l’album. Son compagnon de groupe John Frusciante fait également une apparition, avec un solo de guitare prolongé sur le plus long morceau de l’album, “Cicatriz ESP”, un voyage musical de 12 minutes à travers lequel The Mars Volta a fait ses preuves.

La façon dont la chanson pivote, pivote, change de tempo et même se tisse dans des jams prolongés a prouvé que le potentiel de The Mars Volta s’étendait bien au-delà de ce que tout fan d’At The Drive-In aurait pu prévoir. La construction graduelle mais drastique avait toutes les caractéristiques de leur ancienne formation, mais la volonté de Rodríguez-López de la porter à un autre niveau est ce qui a finalement tracé la voie vers laquelle le groupe se dirigeait. Plus tard, le multi-instrumentiste Justin Meldal-Johnsen a remplacé la contrebasse pour « Televators », ajoutant à l’impressionnante liste d’invités du groupe.

Pousser prog dans une direction différente

Peu importe où vous vous situez sur le prog-rock, De-Loused In The Comatorium a aidé à pousser le genre dans une direction différente et à l’amener à une nouvelle génération de fans, ouvrant la porte à d’autres alt.proggers comme The Dear Hunter et Thank Vous scientifique dans le processus.

La Mars Volta était vraiment une réaction à At the Drive-In. Cherchant à se libérer des limites de la scène hardcore, le groupe a explosé sur leur premier album avec toutes les idées et émotions refoulées qui avaient besoin d’un exutoire. En fin de compte, ils seraient récompensés pour leur pari. Le groupe a remporté un Grammy en 2009 pour la meilleure performance hard rock pour “Wax Simulacra”.

