La perception anticipée des impôts augmente de 54% à Rs 4,60 crore lakh au cours de l’exercice 22, selon le ministère des Finances

Le ministère des Finances a déclaré vendredi que la perception anticipée des impôts avait augmenté de 53,50 pour cent pour atteindre 4,60 crore de lakh Rs jusqu’à présent cet exercice, indiquant une reprise de l’économie.

Les collectes d’impôts directs pour 2021-2022, comme le 16 décembre, montrent que les collectes nettes s’élèvent à 9,45 lakh crore de Rs contre 5,88 crore de lakh Rs au cours de la période de l’année dernière, soit une augmentation de 60,8%, a déclaré le ministère dans un communiqué. .

« La collecte nette (au 16 décembre) au cours de l’exercice 22 a enregistré une croissance de 40 % par rapport à la période correspondante de l’année précédente, lorsque la collecte nette était de 6 75 409,5 crores de roupies, et une croissance de 40,93 % sur la période correspondante de 2018-19 lorsque la collecte nette était de Rs 6 70 739,1 crore », a-t-il déclaré.

Les recettes fiscales anticipées cumulées pour les premier, deuxième et troisième trimestres de 2021-2022 s’élèvent à 4 59 917,1 crores de Rs au 16 décembre 2021, contre des recettes fiscales anticipées de 2 99 620,5 crores de Rs pour la période correspondante de 2020-2021, montrant une croissance d’environ 53,5%, a-t-il déclaré.

En outre, il montre une croissance de 44,21% par rapport à la période correspondante en 2019-2020, lorsque la perception anticipée de l’impôt (cumulé) était de 3,19 lakh crore et une croissance de 49,76% par rapport à la même période en 2018-19, a-t-il déclaré.

Le montant de l’impôt anticipé au 16 décembre 2021 comprend l’impôt sur les sociétés (IS) de 3 49 045,4 crores de roupies et l’impôt sur le revenu des particuliers (IRP) de 1 10 871,7 crore de roupies, a-t-il indiqué.

Ce montant devrait augmenter dans l’attente d’informations complémentaires de la part des banques, a-t-il ajouté.

La date limite de paiement du troisième acompte d’impôt anticipé est le 15 décembre de chaque année.

La perception nette de l’impôt direct était de 9 45 276,6 crores de Rs, y compris le CIT à 5 15 870,5 crore de Rs (net de remboursement) et le PIT, y compris la taxe sur les transactions de sécurité (STT) à 4 29 406,1 crore de Rs (net de remboursement).

« La perception brute des impôts directs (avant ajustement pour les remboursements) pour 2021-22 (au 16.12.2021) s’élève à Rs 10 80 370,2 crore par rapport à Rs 7 33 715.2 crore au cours de la période correspondante de l’exercice précédent. La collecte brute pour 2019-2020 était de 8 34 398 crores de Rs et celle de 2018-2019 était de 7 96 342 crores de Rs au cours de la période correspondante », a-t-il déclaré.

La collecte brute de 10 80 370,2 crores de Rs comprend le CIT à 6 05 652,6 crores de Rs et le PIT, y compris la taxe sur les transactions de sécurité (STT) à 4 74 717,6 crores de Rs, a-t-il déclaré.

La collecte mineure à la tête comprend un impôt anticipé de 4 59 917.1 crore de Rs, un impôt déduit à la source de 4 93 171,7 crore de Rs, un impôt d’auto-évaluation de 74 336,2 crore de Rs ; Taxe d’évaluation régulière de Rs 44 028,7 crore ; Impôt sur la distribution des dividendes de 6 525,9 crores de Rs et impôt sous d’autres chefs mineurs de 2 390,6 crores de Rs, a-t-il déclaré.

Des remboursements d’un montant de 1 35 093,6 crores de roupies ont également été émis en 2021-2022 jusqu’à présent.

