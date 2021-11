La perception de la TPS passe à Rs 1,30 lakh cr en octobre

La CGST fait référence à la taxe centrale sur les produits et services, la SGST (taxe d’État sur les produits et services) et l’IGST (taxe intégrée sur les produits et services).

La perception de la taxe sur les produits et services (TPS) est restée supérieure à 1 crore de lakh Rs pour le quatrième mois consécutif à plus de 1,30 crore de lakh Rs en octobre, indiquant l’impact des achats festifs. Il s’agit de la deuxième collecte de TPS la plus élevée depuis sa mise en œuvre le 1er juillet 2017.

Les perceptions fiscales le mois dernier sur les biens vendus et les services rendus étaient de 24% plus élevées qu’en octobre 2020. «Les recettes brutes de TPS perçues au mois d’octobre 2021 sont de Rs 1,30,127 crore dont CGST est de Rs 23 861 crore, SGST est de Rs 30 421 crore, IGST est de Rs 67 361 crore (y compris Rs 32 998 crore collecté sur l’importation de marchandises) et Cess est de Rs 8 484 crore (y compris Rs 699 crore collecté sur l’importation de marchandises) », a déclaré le ministère des Finances dans un communiqué.

La CGST fait référence à la taxe centrale sur les produits et services, la SGST (taxe nationale sur les produits et services) et l’IGST (taxe intégrée sur les produits et services). Cela correspond tout à fait à la tendance de la reprise économique, a-t-il déclaré, ajoutant que « cela ressort également de la tendance des factures électroniques générées chaque mois depuis la deuxième vague ».

Les revenus auraient encore été plus élevés si les ventes de voitures et d’autres produits n’avaient pas été affectées en raison d’une rupture d’approvisionnement en semi-conducteurs, a-t-il ajouté.