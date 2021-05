La perception des péages sur les routes nationales devrait baisser de 25 à 30% en mai

Bien que la décroissance des collectes de péage ait été observée dans toutes les catégories de véhicules, l’impact a été sévère sur les véhicules de tourisme et les catégories de bus en raison des restrictions strictes imposées à la circulation des personnes par divers États.

La perception des péages sur les autoroutes nationales devrait baisser de 25 à 30% par mois en mai en raison de la chute du verrouillage et des restrictions imposées par plusieurs États pour contenir la propagation du coronavirus, a déclaré jeudi l’agence de notation Icra. En avril également, la perception des péages a également baissé de 10% par rapport à mars 2021.

Cependant, le vice-président d’Icra, Rajeshwar Burla, a déclaré: «Avec la baisse du nombre de cas de Covid à partir de la troisième semaine de mai 2021, les États devraient assouplir les restrictions de verrouillage de manière progressive. Nous prévoyons que le recouvrement des péages augmentera à partir de juin. »

La perception des péages sur les routes nationales s’élevait à Rs 26851 crore en 2019-20 contre Rs 24396 crore un an plus tôt.

Icra est arrivé à la projection sur la base d’une étude sur les données de perception des péages pour 29 projets répartis dans 11 États du 1er mars au 10 mai 2021. Selon l’étude, le Maharashtra est l’État le plus touché, les restrictions de verrouillage ayant commencé avant le d’autres États en raison desquels la décroissance a été plus élevée en avril 2021.

Contrairement à la vague précédente où il y avait un verrouillage national et une suspension des péages; cette fois, la nature des verrouillages est plus régionale avec des assouplissements à la fois des activités de fabrication et de construction et de la circulation des marchandises. En conséquence, on s’attend à ce que l’impact sur le recouvrement global des péages soit moins grave que l’an dernier.

«Malgré frapper un disjoncteur de vitesse sous la forme d’une deuxième vague de Covid; Les projets de routes à péage devraient connaître une faible croissance des revenus des adolescents en FY2022 en raison de la faible base et de l’augmentation liée à l’inflation des tarifs de péage », a déclaré Burla.

