La perception des péages via les FASTags sur les autoroutes nationales a augmenté de 21% en glissement mensuel en juin

in

En mai, la perception des péages a diminué de 23,47 % pour atteindre 2 125 crores de roupies par rapport au mois précédent. En avril, le péage de Rs 2 777 crore a été collecté et Rs 3 086 crore en mars.

La perception des péages via les FASTags sur les autoroutes nationales a augmenté de 21% d’un mois sur l’autre (maman) en juin pour atteindre 2 576 crores de roupies, la circulation s’étant atténuée suite à la levée partielle du verrouillage et des restrictions imposées par plusieurs États pour contenir la propagation du coronavirus.

En mai, la perception des péages a diminué de 23,47 % pour atteindre 2 125 crores de roupies par rapport au mois précédent. En avril, le péage de Rs 2 777 crore a été collecté et Rs 3 086 crore en mars.

Environ 96 % du péage est actuellement collecté par voie électronique en utilisant FASTag.

«Avec une baisse du nombre de cas de Covid à partir de la troisième semaine de mai 2021, les États devraient assouplir progressivement les restrictions de verrouillage. Nous nous attendons à ce que les perceptions de péage augmentent à partir de juin », avait déclaré plus tôt le vice-président de l’Icra, Rajeshwar Burla.

Il a ajouté qu’en dépit d’un ralentissement sous la forme de la deuxième vague de Covid-19, les projets d’autoroutes à péage devraient connaître une faible croissance des revenus des adolescents au cours de l’exercice 22 grâce à une base faible et à une augmentation des tarifs de péage liée à l’inflation.

La perception des péages sur les autoroutes nationales s’élevait à 26 851 crores de Rs en 2019-2020, contre 24 396 crores de Rs un an plus tôt.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.