La perception des pertes fiscales institutionnelles pèse sur le prix du bitcoin alors que 2021 touche à sa fin

2021 a été une année marquante pour le marché de la cryptographie dans son ensemble malgré les difficultés de fin d’année qui ont maintenu le prix du Bitcoin (BTC) en dessous de 48 000 $, au grand dam du groupe de personnes qui avait demandé 100 000 $ BTC. tiré sur la lune.

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView montrent que les dernières 24 heures ont été un tour de montagnes russes pour la principale crypto-monnaie après une brève baisse en dessous de 46 000 $ dans les premières heures de négociation le 30 décembre rapidement acheté pour pousser le prix BTC au-dessus de 47 500 $ pour midi.

Graphique BTC / USDT sur 4 heures. Source : TradingView

Voici un aperçu de ce que divers analystes du marché disent de l’évolution des prix de fin d’année pour Bitcoin et de ce à quoi s’attendre en 2022 alors que l’adoption massive de la technologie blockchain et des crypto-monnaies continue de se développer.

La résistance majeure bascule vers le support

L’analyste de marché et utilisateur pseudonyme de Twitter, Rekt Capital, a discuté de l’analyse de l’action des prix du Bitcoin sur le graphique mensuel, qui a publié le graphique suivant soulignant comment BTC a transformé une zone de résistance majeure en support :

Graphique BTC / USD sur 1 semaine. Source : Twitter

Selon Rekt Capital, « BTC a transformé la résistance de février, août et septembre en un nouveau support ce mois-ci » et recherche une bougie mensuelle proche au-dessus de la zone verte indiquée dans le graphique ci-dessus pour confirmer qu’il s’agit d’un nouveau niveau de support.

En ce qui concerne les niveaux à surveiller dans les prochains jours, Rekt Capital garde un œil sur le niveau de prix de 48 500 $ comme indicateur de la force globale de BTC. L’analyste a dit :

« Si BTC peut regagner ~ 48 500 $ comme support d’ici la fin de la semaine, alors BTC pourrait revoir la résistance ~ 52 000 $. »

52 000 $ est le plus gros obstacle à court terme pour BTC

David Lifchitz, associé directeur et directeur des investissements chez ExoAlpha, a donné un aperçu de la faiblesse du prix du Bitcoin en fin d’année, pointant du doigt les investisseurs institutionnels qui semblent « vendre pour des raisons fiscales avec un accord T + 3… pour régler le 12 /31 « .

Selon Lifchitz, la volatilité de la semaine dernière est due, en grande partie, à la faible liquidité du marché. Il a suggéré qu’il ne serait pas surprenant de « voir BTC remonter à 50 000 $ dans les prochains jours … ainsi qu’à 46 000 $ ».

Si les ours parviennent à franchir le support à 46 000 $ et à compléter le grand motif de tête et d’épaules qui se forme sur le graphique BTC, Lifchitz a suggéré que « le prochain arrêt pourrait finalement tomber à 30 000 $ » mais a déclaré que » nous sommes toujours longs chemin à partir de là et aussi des modèles techniques évidents ont tendance à ne pas se terminer comme prévu. «

En ce qui concerne les niveaux haussiers, Lifchitz a indiqué 52 000 $ comme « le principal obstacle où BTC a déjà échoué deux fois ». Il a ajouté que,

« Si cette résistance est renversée, les prochains arrêts à la hausse sont la région de 60 000 $, puis 70 000 $ ATH. »

Lifchitz a offert un dernier avertissement concernant la distribution prochaine de 146 000 BTC par Mt. Gox au cours du premier semestre 2022, qui, selon le directeur de l’information, a « le potentiel de réorganiser considérablement les cartes ».

Connexes : le Le plan de réhabilitation du mont Gox est désormais «final et contraignant»

Pas besoin de paniquer

Le commerçant de crypto-monnaie et utilisateur pseudonyme de Twitter Devchart a exprimé des mots rassurants pour les commerçants qui s’inquiètent de la chute la plus récente de BTC en dessous de 46 000 $. Il a publié le graphique suivant montrant que Bitcoin s’est négocié dans une fourchette clairement définie pendant la majeure partie du mois de décembre :

Graphique BTC / USDT sur 4 heures. Source : Twitter

Devchart a expliqué :

« Éloignez-vous et vous verrez que nous sommes de retour à la fin de la même fourchette dans laquelle nous oscillons depuis le 3 décembre. Il n’y a pas lieu de paniquer jusqu’à ce que nous soyons sortis de cette fourchette. »

Une perspective similaire a été offerte par l’analyste de marché et contributeur de Cointelegraph Michaël van de Poppe, qui a publié le tweet suivant indiquant qu’il pourrait y avoir une certaine faiblesse à court terme sur le marché avant de finalement grimper plus haut.

Marchés assez ennuyeux ces derniers temps. Juste un processus de fin de course pour #Bitcoin. Nous testons à nouveau $ 46K comme support, il a rebondi, mais nous devrons peut-être obtenir des liquidités en dessous des plus bas avant de refaire quelques courses à la hausse. – Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) 30 décembre 2021

La capitalisation boursière globale de la crypto-monnaie est désormais de 2 237 000 milliards de dollars et le taux de domination de Bitcoin est de 40,4 %.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph.com. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques, vous devez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.