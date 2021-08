La perception du jour est devenue réalité 10z viral

Un membre d’un commando spécial de l’Armée nationale afghane se tient à côté d’un convoi de véhicules militaires avant de quitter leur camp pour une mission à Kunduz en 2009. (Kai Pfaffenbach/.)

Il y a beaucoup de raisons différentes à la chute de l’Afghanistan, et beaucoup de reproches à faire, mais le résultat final n’était pas prédéterminé.

Si vous avez lu la pléthore de rapports d’autopsie sur l’Afghanistan, il y a beaucoup d’ennemis à contourner, de la corruption à des dirigeants incompétents, en passant par 20 ans d’évaluations optimistes de notre propre établissement de défense. Pour moi, il y a un seul jour où l’Afghanistan est mort, et c’était le 16 juin 2021.

J’ai passé toute ma vie d’adulte à étudier l’insurrection et le terrorisme, parfois avec des livres et des recherches, d’autres fois avec le canon d’un fusil, et à cause de cela, j’ai appris la vérité ultime de Napoléon : dans la guerre, le moral est au physique comme trois est à un. L’insurrection en tant que forme de guerre est basée sur la foi et la conviction que l’on va gagner. Sinon, pourquoi un paysan prendrait-il un fusil et se battrait-il contre un gouvernement retranché avec toutes ses capacités physiques contre lui, si ce n’est pour croire qu’il finirait par gagner ? C’est la seule forme de guerre où la perception peut réellement devenir réalité – et c’est exactement ce qui s’est passé en Afghanistan le 16 juin 2021.

Les commandos afghans sont la seule force de l’armée nationale afghane (ANA) qui combat et gagne réellement. Ils l’ont fait depuis que nous avons commencé à les construire, d’abord avec la CIA, puis avec nos propres forces spéciales. Ils étaient connus comme la seule force sans affiliation tribale et étaient la seule force du pays à se battre pour l’état de l’Afghanistan, quel que soit le terrain humain. Et ils étaient vraiment bons. À un moment donné, vers la fin, ils menaient plus de 90 pour cent de toutes les actions de combat à l’intérieur du pays – tendus jusqu’au point de rupture mais réussissant avec le soutien des États-Unis.

Et puis nous avons retiré le support.

Il y avait un plan national pour l’utilisation des commandos, qui, en termes simples, était qu’ils inséreraient et élimineraient l’influence des talibans, puis seraient remplacés par des composants réguliers de l’ANA pour garder la zone sécurisée et hors de contrôle des talibans. Pour cela, ils avaient eu beaucoup de succès. En ce jour fatidique de juin, tout a changé.

Les commandos ont attaqué un village appelé Dawlat Abad et mis en déroute les talibans. Ils ont fait appel à l’ANA pour prendre le relais, et l’ANA a refusé d’entrer, craignant les talibans. Les talibans se sont regroupés et ont encerclé le village, le pilonnant avec des tirs de mortier et menant un siège, jusqu’à ce que le petit contingent de commandos n’ait d’autre recours que de se rendre. Les appels au soutien aérien sont restés lettre morte, car l’Amérique avait retiré la capacité de maintenance de l’avion même qui aurait répondu. Aucune aide n’est venue.

Vingt-deux commandos se sont rendus aux talibans. Tous les 22 ont été sommairement exécutés – sur vidéo. L’un des hommes tués était un soldat nommé Sohrab Azimi. Il était le fils d’un général de l’ANA, formé aux États-Unis et fiancé à une citoyenne américaine. Il aurait pu faire n’importe quoi de sa vie, mais il a choisi de diriger les Commandos. Il était le meilleur et le plus brillant d’Afghanistan, et il a été tué dans la rue d’une balle dans la nuque parce que ses appels au soutien aérien sont restés lettre morte.

La nouvelle du 16 juin n’a même pas fait sensation aux États-Unis. Personne ne s’en souciait, mais ne vous y trompez pas, c’est le cas du soldat ou du civil moyen de la hiérarchie afghane. Sohrab Azimi était un héros national en Afghanistan. Il était comme un croisement entre Captain America et Saladin. J’ai lu l’histoire et je me suis sentie horrible de la perdre. Quand j’y ai pensé de manière pragmatique, la seule pensée qui m’est venue à l’esprit était : « C’est la fin. » Et c’était deux mois avant la chute de Kaboul. La perception dans l’insurrection a une influence qui lui est propre. Cela devient réalité, et quand l’action s’est produite, j’ai vu la réalité.

Pourquoi un petit soldat régulier de l’ANA s’opposerait-il aux talibans alors que les commandos tant vantés ont essayé de le faire et ont été exécutés sans cérémonie dans la rue ? Quand l’homme qui les représentait comme l’avenir de l’Afghanistan est mort dans une flaque de sang à genoux ? Indépendamment de l’échec des lâches de l’ANA, le signal a été envoyé par notre manque de soutien que personne ne vient en aide. Si vous vous opposez aux talibans, vous mourrez. Même vos frères refuseront de vous aider.

Et cette perception a commencé à grandir avec chaque village qui a capitulé. Il a commencé à prendre une vie propre, jusqu’à ce que ce soit une fatalité. Le général Scotty Miller, le dernier commandant de l’Afghanistan, l’a dit en sortant un mois avant la chute. Dans une interview à ABC This Week, il a déclaré « . . . la guerre est physique, mais elle a aussi une composante psychologique ou morale. Et l’espoir compte vraiment. Et donc, alors que vous regardez les talibans se déplacer à travers le pays, ce que vous ne voulez pas qu’il se produise, c’est que les gens perdent espoir et ils croient qu’ils ont maintenant une fatalité qui leur est présentée. La guerre civile est certainement une voie qui pourrait être visualisée. Cela devrait être une préoccupation pour le monde.

À ce moment-là, il ne croyait pas que c’était gagné d’avance, mais c’était le cas. Tout espoir était perdu. Le signal envoyé par notre manque de soutien était précisément la perception que les talibans voulaient : vous allez tous mourir. Et les personnes en position d’autorité à la fois basse et haute ont pris cela à cœur. L’Afghanistan a été fait à cette date.

Ce qui est tragique pour moi, c’est que nous tenions le pays avec seulement 2 500 soldats. Pourquoi sommes-nous partis ? Stratégiquement, la base aérienne de Bagram était la seule épine dans le pied de tout le monde dans le quartier. L’administration actuelle continue de parler de « déplacement de l’attention » vers « les menaces qui comptent » afin de « sortir des guerres éternelles », mais jetez un œil à l’emplacement de l’Afghanistan. Au nord de l’aérodrome de Bagram se trouve la Russie. A l’est se trouve la Chine. A l’ouest se trouve l’Iran. Vous ne pouviez pas demander une meilleure plate-forme de projection de force pour le passage à la soi-disant « concours des grandes puissances ». Abandonner cela est une prophétie autodestructrice. Et c’était avant que nous permettions aux talibans de libérer 5 000 prisonniers terroristes de leurs cellules sur la base.

Chaque fois que j’entends les mots “Forever War”, comme si c’était un mantra contre la lutte pour les intérêts des États-Unis, je ne peux m’empêcher de penser à la Corée. Nous sommes littéralement en guerre sur la péninsule coréenne à ce jour. Nous n’avons jamais signé de traité de paix, mais le positionnement de nos troupes là-bas stabilise la région depuis près de 70 ans. Et le coût en valait la peine. Personne en Amérique ne s’en soucie, mais nous avons 29 000 soldats en Corée du Sud. Donc, 2 500 soldats en Afghanistan étaient un briseur de balle ?

Notre retrait précipité d’Afghanistan ne fera rien pour la stabilité dans la région ou notre propre sécurité. Au-delà de la perte stratégique de Bagram comme plate-forme de projection de puissance, les talibans vont accueillir les groupes terroristes à bras ouverts. L’administration prétend que ce n’est pas grave, car les terroristes opèrent actuellement dans des espaces non gouvernés tels que le Yémen, la Libye et la Somalie, et nous les traitons depuis « au-delà de l’horizon », mais c’est une chimère. Premièrement, vous avez besoin de renseignements pour déchiffrer les menaces terroristes. Qui va nous donner ça en Afghanistan ? Personne, c’est qui, parce qu’être vu comme aidant les États-Unis est une condamnation à mort. Deuxièmement, il existe une énorme différence entre les groupes terroristes opérant dans des espaces non gouvernés et les groupes terroristes opérant avec le soutien d’un État. Si vous doutez de cela, jetez un œil au Hezbollah contre al-Qaida dès maintenant. L’un a la capacité — soutenue par l’Iran — de provoquer littéralement la chute de l’État d’Israël. L’autre vit dans une grotte, fantasmant sur de futures attaques, attendant que sa perception devienne réalité.

Jusqu’au 16 juin 2021. Quand la perception est devenue réalité.

PHOTOS : Chute de l’Afghanistan

Brad Taylor, lieutenant-colonel (à la retraite), est un vétéran de 21 ans dans l’infanterie et les forces spéciales de l’armée américaine, dont huit ans avec le 1er détachement opérationnel des forces spéciales – Delta, communément appelé Delta Force. Taylor a pris sa retraite en 2010 après avoir servi plus de deux décennies et participé à l’opération Enduring Freedom et à l’opération Iraqi Freedom, ainsi qu’à des opérations classifiées dans le monde entier. Son dernier poste militaire était celui de professeur adjoint de sciences militaires à la Citadelle.

Brad a écrit 15 best-sellers du New York Times. Lorsqu’il n’écrit pas, il sert de consultant en sécurité sur les menaces asymétriques pour diverses agences. Il vit à Charleston, Caroline du Sud, avec sa femme et ses deux filles. Son prochain roman de Pike Logan, End of Days, sera disponible le 11 janvier 2022.