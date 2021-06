La perception du langage améliore la cognition des bébés

26/06/2021 à 10:00 CEST

Des chercheurs de la Northwestern University aux États-Unis ont pu vérifier dans une nouvelle étude que les bébés améliorent leurs capacités cognitives lorsqu’ils entrent en contact avec la parole humaine et même avec certains sons d’animaux. Les effets sont remarqués à partir de trois mois de vie et se manifestent, par exemple, par une plus grande capacité à reconnaître, classer et différencier les objets.

Après six mois de vie, les avantages ne sont réalisés qu’en ressentant la parole humaine, confirmant la relation étroite qui existe entre le langage et la cognition chez l’homme.

Selon un communiqué de presse, il s’agit d’une preuve concluante de la présence de mécanismes neuronaux spécifiques qui fonctionnent comme un support pour que les bébés puissent préciser le lien étroit entre langage et cognition, qui est propre à notre espèce.

La langue fait de nous des humains

La la communication C’est un phénomène qui touche toutes les formes de vie, mais qui prend une autre dimension chez l’être humain grâce à cette fantastique “invention” qu’est Langue.

Depuis environ 100 000 ans avec une proto-langue initiale, et plus précisément au cours des 50 000 dernières années avec le développement du langage proprement dit par l’homo sapiens en Afrique, tout notre développement culturel et symbolique a tourné autour du langage et a été possible grâce à son impact.

Selon la nouvelle recherche, publiée dans la revue Developmental Science, les bébés bénéficient des premiers mois de la vie avec l’approche de la parole humaine et ils établissent rapidement une intégration entre langage et cognition.

Cependant, entendre initialement les vocalisations des primates non humains, comme dans le cas des appels des lémuriens, améliore également rapidement la cognition du nourrisson.

Sujet connexe : La musique aide les bébés à traiter les sons de la parole.

Proximité évolutive

Les scientifiques ont utilisé l’EEG (électroencéphalographie) pour mesurer l’activité neuronale des bébés pendant qu’ils écoutaient les sons de la parole humaine et, en même temps, les signaux de communication des lémuriens.

Ils ont constaté que de trois mois à six mois de vie, l’impact cognitif est donné de manière égale lors de l’entrée en contact avec les deux systèmes de communication.

Mais à partir de six mois, les bébés intensifier leur relation avec le langage humain et ils ne sont plus influencés par la communication animale. Ces résultats sont en accord avec les recherches précédentes du même groupe de scientifiques, publiées dans la revue PLoS ONE, dans lesquelles ils avaient découvert que tous les sons ne stimulent pas la cognition chez les bébés : les chants d’oiseaux n’ont aucune influence, mais les appels des primates fais.

Ceci est probablement lié à un proximité évolutiveLes lémuriens, par exemple, sont l’un de nos plus proches parents en termes d’évolution. Dans un premier stade de développement, cette compatibilité semble transcendante, pour se diluer plus tard lorsque le bébé est en mesure d’approfondir sa relation avec le langage humain.

L’organisation des réseaux corticaux dans le cerveau du nourrisson atteint une vitesse surprenante, permettant de commencer à traiter la parole et le langage en quelques mois. Ce développement est vital pour acquérir des compétences cruciales telles que capacité d’abstraction, fortement liée au langage, entre autres fonctions cognitives.

Les références

photo: Ana Tablas sur Unsplash.