« La performance a été excellente »

09/12/2021

Le 10/12/2021 à 01:07 CET

Le Barça a assuré la première position du groupe à l’absence d’un jour après avoir à nouveau exposé et cette fois, dans un décor aussi grandiose que les Emirats, la patrie d’Arsenal. L’entraîneur Jonatan Giráldez et l’attaquante Jennifer Hermoso, auteur d’un doublé, avaient amplement de raisons d’exprimer leur satisfaction.

« Je ne sais pas si nous avons donné un coup d’autorité, notre intention était de venir ici et de ne pas trop penser aux qualifications, nous savions que de nombreux résultats nous classaient premiers, mais nous savions que les performances de l’équipe étaient excellentes, aussi bien en défense qu’en attaque… Nous avons très bien joué au football, créé de nombreuses occasions et nous n’en avons concédé qu’une dans les dernières minutes, Je suis très content de la performance de l’équipe & rdquor;, a déclaré Jonathan Giráldez.

L’entraîneur du Barça a reconnu que « peut-être un Arsenal avec une pression plus poussée était-il attendu » et a salué « nous nous sommes très bien adaptés ». La défaite de dernière minute de Patri Guijarro par Covid a été corrigée « en ajoutant plus de verticalité au sommet pour avoir jusqu’à quatre joueurs à l’intérieur ».

Le retour de Graham

Giráldez a salué le retour de Caroline Graham Hansen après cinq semaines d’absence. « Caroline s’est retrouvée dans une situation très contrôlée, notamment en raison du niveau des occasions. Les sensations de sa part dans la matière physique et la nôtre ont été très bonnes. Quand un joueur est blessé, c’est une garce, et dans son cas, c’est un joueur important. Je suis très heureux de son retour dans l’équipe & rdquor;explique le technicien de Vigo.

La joie de Jenni Hermoso

La joueuse la plus remarquable du Barça avec ses deux buts était Jenni Hermoso, qui est sur une lancée, puisqu’elle a cinq matches de championnat consécutifs en regardant le but et les objectifs de ce jeudi aux Emirats lui confèrent une valeur particulière. « Les buts font partie du travail de l’équipe, tant qu’ils continuent à jouer et à marquer, j’espère que la séquence continue & rdquor;, a souhaité le joueur du Barça, qui a également souligné que « le terrain est un spectacle, jouer et marquer ici c’est autre chose qui reste pour ma carrière. Le sentiment est de bonheur », a fait remarquer le Madrilène.