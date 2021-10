Pas le temps de mourir, le dernier volet de l’ère Daniel Craig de la franchise James Bond, a rapporté environ 56 millions de dollars à la boîte nord-américaine lors de son week-end d’ouverture, selon MGM – le studio derrière le film. Un résultat parfaitement satisfaisant au box-office, mais seulement « bien ». En fait, ce week-end représentait en fait la deuxième ouverture la plus basse de tous les films de Craig’s Bond.

J’avoue que j’ai contribué à la performance du film, ou plutôt à son absence. Le panneau affiché qui a accueilli les clients du théâtre AMC dans le centre commercial Westfield Century City de Los Angeles explique en quelque sorte pourquoi. « Pas le temps de mourir Durée : 3 heures et 3 minutes », a annoncé le panneau aux clients. « Westfield Century City valide UNIQUEMENT gratuitement jusqu’à 3 heures. »

No Time to Die — week-end d’ouverture légèrement décevant

Ok, donc je n’avais pas peur de faire valider mon parking. Mais le temps d’exécution m’a absolument rebuté de voir ce titre Bond très attendu (et, à cause de COVID, très retardé) dans un théâtre.

Ce n’est pas spécifique aux films de Bond, soit dit en passant. Je suis allé voir quelques films maintenant depuis que les choses ont rouvert, mais une durée de près de trois heures est tout simplement inutilement ridicule à ce moment particulier. Même Dune, qui arrive tout de suite et promet des visuels somptueux qui demandent à être appréciés sur grand écran, mettra ma patience à l’épreuve avec une autonomie de 2,5 heures. C’est pourquoi je suis certainement d’accord dans l’esprit avec l’utilisateur de Twitter ci-dessous :

Je verrai No Time To Die comme Dieu l’a voulu – sur ITV2 tard un jeudi soir dans 10 ans – Amy Van Gar (@amyvangar) 10 octobre 2021

« Les attentes étaient certainement élevées pour No Time to Die », a déclaré à CNN Business Paul Dergarabedian, analyste principal chez Comscore. « Bien que le long (durée d’exécution) ait pu jouer un rôle dans la performance de ce week-end, cela reflète également le fait que le cinéphile plus mature – qui s’intéresse à la franchise Bond – prend généralement son temps pour sortir au film théâtre. »

En parlant de la durée de ce film, Pas le temps de mourir a également la durée d’exécution la plus longue de la franchise à ce jour. Alors il y a ça aussi.

Par les chiffres

Oui, 56 millions de dollars, ce n’est bien sûr pas à dédaigner. Le problème est que ce titre a coûté 250 millions de dollars à fabriquer et environ 100 millions de dollars à commercialiser.

Cela dit, il existe également une façon de voir tout cela à moitié plein. Et c’est le fait que… au moins le film a rapporté 56 millions de dollars ! Ce qui était tout à fait dans les estimations de l’endroit où l’on espérait que le film atterrirait. Cela n’a donc pas trop surpris les observateurs, et certainement pas à la baisse.

En effet, comme l’a noté notre publication sœur Variety, on pourrait même affirmer que la performance du week-end d’ouverture de No Time to Die reflète en fait un pas en avant post-pandémique pour le secteur des sorties en salles. Avec l’aide de ce titre majeur, le box-office global a engrangé 108 millions de dollars entre vendredi et dimanche, selon les chiffres de Comscore. Ce n’est que le quatrième week-end au cours des 18 derniers mois à franchir la barre des 100 millions de dollars.

