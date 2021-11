La performance de Jennifer Lopez de cette artiste de couverture vous épatera

Jenny from the Block entre en scène !

Clash of the Cover Bands concurrent Connie Pena a interprété « Let’s Get Loud » en hommage à Jennifer Lopez lors d’un aperçu exclusif de l’épisode de demain, diffusé le mercredi 3 novembre sur E !. L’épisode de bataille sur le thème de Pop Divas réalise les rêves des mélomanes, alors que J.Lo affronte Britney Spears, dans Katie Murdockest une ode à la chanteuse « Toxic ».

Pendant ce temps, Pena est sortie pour jouer dans une mini-robe rouge étincelante à couper le souffle avec une bordure à franges, ressemblant elle-même au talent bien-aimé de la triple menace. Pena salsa-ed, shimmied et secoué pendant la performance, gagnant les éloges du juge Esther doyenne.

« Tout d’abord, J.Lo est impeccable et vous lui avez apporté l’impeccable », s’est exclamé Dean. « Si je ne pouvais pas atteindre J.Lo, Dieu merci, je peux vous rejoindre. »

En plus de la performance époustouflante de Pena, elle a même eu un changement de costume à mi-parcours de la chanson ! Pena s’est dévêtue d’un body beige ébloui pour couronner la performance, se terminant par une secousse de butin et un clin d’œil au public.