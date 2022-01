Le 11 mars, des icônes du rock EMBRASSER publiera le prochain opus de leur « Hors de la table d’harmonie » série officielle de bootleg en direct avec « Off The Soundboard: Live In Virginia Beach », enregistré en direct à l’amphithéâtre de Virginia Beach le 25 juillet 2004. Il s’agit du deuxième d’une série de sorties live du groupe et sera disponible en streaming et en téléchargement, avec un set de trois vinyles noir standard, un deux CD ensemble, et un ensemble de trois LP en édition limitée pressé sur du vinyle vert opaque de 180 grammes, tous disponibles exclusivement via le site officiel EMBRASSER boutique en ligne.

« Off The Soundboard: Live In Virginia Beach » retrouve le groupe légendaire au milieu de leur « Rock la nation » tournée, qui est remarquable pour être la première tournée américaine complète de la longue Paul Stanley, Gène Simmons, Tommy Thayer et Eric Chanteur s’aligner. L’ensemble de 20 chansons couvrant toute la carrière comprend des classiques EMBRASSER des pistes telles que « Lèche-le », « Je l’aime fort » et le smash mondial et n°11 1979 US Panneau d’affichage-graphique « J’étais fait pour t’aimer », ainsi que vivace EMBRASSER favoris des fans « Faire l’amour », « Roi du monde nocturne » et « 100 000 ans » qui creusent profondément dans l’étonnant catalogue de plus de 40 ans du groupe.

EMBRASSER est mondialement reconnu comme l’un des plus grands groupes live de tous les temps et sont les créateurs de ce qui est universellement considéré comme le meilleur album live de tous les temps, certifié or en 1975 et n°9 Panneau d’affichage-graphique « Vivant! » le « Hors de la table d’harmonie » la série continue EMBRASSERl’héritage historique d’albums live révolutionnaires avec un document de l’extravagance spectaculaire et plus grande que nature qui est un EMBRASSER concert.

Connus pour leurs performances de marque, EMBRASSER a prouvé pendant des décennies pourquoi ils sont de loin le spectacle en direct le plus emblématique du rock n roll. Le Rock And Roll Hall Of Famers a vendu plus de 100 millions d’albums dans le monde et est le groupe n°1 aux États-Unis ayant remporté le record d’or de tous les temps dans toutes les catégories. Inégalable en live, l’illustre héritage du groupe a été marqué par des tournées mondiales record au cours d’une remarquable carrière de 48 ans.

« Off The Soundboard: Live In Virginia Beach » liste des pistes :

2CD

Disque 1

01. Pistolet de l’amour



02. Diable



03. Faire l’amour



04. Lèche-le



05. Christine Seize



06. Les larmes tombent



07. Elle



08. Je dois choisir



09. Je l’aime fort



dix. Je te veux

Disque 2

01. Cirque Psycho



02. Roi du monde nocturne



03. Machine de guerre



04. 100 000 ans



05. Impie



06. Crie le fort



07. J’étais fait pour t’aimer



08. Detroit Rock City



09. Dieu vous a donné le rock’n’roll II



dix. Rock and roll toute la nuit

3LP

Disque 1

01. Pistolet de l’amour (Face A)



02. Diable (Face A)



03. Faire l’amour (Face A)



04. Lèche-le (Face A)



05. Christine Seize (Côté B)



06. Les larmes tombent (Côté B)



07. Elle (Côté B)



08. Je dois choisir (Côté B)

Disque 2

01. Je l’aime fort (Face A)



02. Je te veux (Face A)



03. Cirque Psycho (Face A)



04. Roi du monde nocturne (Côté B)



05. Machine de guerre (Côté B)



06. 100 000 ans (Côté B)

Disque 3

01. Impie (Face A)



02. Crie le fort (Face A)



03. J’étais fait pour t’aimer (Face A)



04. Detroit Rock City (Face A)



05. Dieu vous a donné le rock’n’roll II (Côté B)



06. Rock and roll toute la nuit (Côté B)

