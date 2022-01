La performance de Marcus Rashford lors de la victoire de Manchester United en FA Cup contre Aston Villa a été qualifiée de  » aussi mauvaise qu’il l’a vu  » comme l’attitude et le désir de l’attaquant remis en question pour ne pas avoir recherché le rebond

Peu de joueurs de Manchester United jouent bien en ce moment, mais Marcus Rashford, en particulier, est en difficulté.

Et, après une autre démonstration décevante, malgré sa victoire 1-0 contre Aston Villa en FA Cup, ses performances, ses efforts et son langage corporel ont été distingués.

Rashford n’a pas fait sa meilleure performance en FA Cup

Le joueur de 24 ans a finalement été accroché à quatre minutes de la fin, mais a passé les 86 minutes sur le terrain à ne pas avoir d’impact pour l’équipe de Ralf Rangnick.

« Marcus Rashford, je suis désolé, agitant vos bras, mais si vous continuez à donner le ballon comme ça, ce n’est qu’une question de temps avant que vous ne quittiez ce terrain de football », a déclaré Micky Gray de talkSPORT dans la cabine de commentaires.

« C’est arrivé trop de fois cette saison.

« Son langage corporel est absolument choquant en ce moment, pas seulement de lui, mais de beaucoup de ces joueurs de Manchester United. »

« Leur performance dans cette seconde mi-temps a été absolument horrible. »

United, en général, a été décevant dans la victoire

Mais le faible taux de travail de Rashford a été souligné par Gray

Les choses ont empiré pour Rashford quand, après que le tir de Mason Greenwood a été paré par le gardien de Villa Emi Martinez, il a tourné le dos et n’était pas prêt à suivre le rebond pour ce qui aurait été un simple tap-in.

Cela a déclenché une diatribe de Gray, qui était frustré par le manque apparent d’effort de Rashford.

« Je ne peux pas croire ce que je viens de voir », a déclaré Gray aux auditeurs de talkSPORT.

« Nous venons d’en voir une autre rediffusion maintenant. Marcus Rashford détourne son corps du but d’Aston Villa avant que Martinez n’ait effectivement récupéré le ballon.

La baisse de forme de Marcus Rashford cette saison

Statistiques de la Premier League :

2017-18 – Apparitions : 35 | Buts : 7 | Aides : 5

2018-19 – Apparitions : 33 | Buts : 10 | Aides : 8

2019-20 – Apparitions : 31 | Buts : 17 | Aides : 9

2020-21 – Apparitions : 37 | Buts : 11 | Aides : 11

2021-22 (Saison en cours) – Apparitions : 11 | Buts : 2 | Aides : 1

« D’accord, il attendait probablement la passe de Mason Greenwood, qui a fait un travail fantastique, mais je ne l’ai pas d’un joueur qui vous tourne le dos avant que le gardien ne récupère le ballon. »

Il a poursuivi en disant: « [Rangnick] doit le changer. Je ne suis pas le manager de Manchester United mais je peux voir quand quelqu’un passe un mauvais moment.

«Vous ne pouvez pas mettre cela sur le compte de quoi que ce soit d’autre qu’il ne veut pas courir. Vous pouvez avoir une mauvaise première touche, vous pouvez avoir un très mauvais match, vous pouvez continuer à donner le ballon mais vous devez faire des efforts et essayer.

« Il ne court pas partout – c’est aussi mauvais que je l’ai vu. Ce qu’il vient de faire là-bas est terrible. On ne fait pas ça sur un terrain de football. Tourner le dos ? S’il te plaît… »

L’expression de Marcus Rashford sur le banc après avoir été remplacé a tout dit – une confiance en soi médiocre, le plus bas, un manque de confiance en soi et tout simplement pas assez bon. Je ne sais pas ce qui se passe avec lui, mais j’espère qu’il sera capable de renverser la vapeur. pic.twitter.com/2LoQCshIue – UtdFaithfuls (@UtdFaithfuls) 10 janvier 2022

Le commentateur Sam Matterface n’a pas tardé à émettre l’hypothèse pourquoi la forme de l’international anglais a piqué du nez, citant ses blessures, son penalty manqué lors de la finale de l’Euro 2020 ou sa campagne contre le gouvernement comme raisons possibles pour lesquelles il ne joue pas.

Rashford a toujours été l’un des meilleurs joueurs de United ces dernières années, mais depuis qu’il est revenu de blessure cette saison, il n’était plus que l’ombre de lui-même.

« Qu’est-ce que c’est? Parce qu’il y a quelque chose, il a l’air d’avoir abandonné », a déclaré Matterface.

L’attaquant anglais a raté un penalty crucial lors de la fusillade de son pays lors de la finale de l’Euro 2020

« Je le regarde et je me sens désolé pour lui parce qu’il me regarde comme s’il portait le poids du monde sur ses épaules et qu’il lutte mentalement. »

Il a ajouté : « Peut-être qu’il a du mal avec les projecteurs qui lui sont tombés dessus à cause de tous les problèmes hors du terrain ?

« Le penalty manqué au Championnat d’Europe, peut-être qu’il n’envisageait pas vraiment qu’il finirait par affronter le gouvernement comme il l’a fait pendant la pandémie.

« Peut-être que cela a fini par faire des ravages, mais sa carrière de footballeur est au point mort. »

Sur talkSPORT après le match, le fan de United, John, a dit au Sports Bar que Rashford devrait partir s’il ne veut pas être là.

« S’il ne veut pas jouer ou travailler pour l’équipe, faites-le sortir du club parce que son attitude pue », ajoutant que Villa méritait de gagner.

« [Anthony] Elanga a fait plus en cinq minutes [when he replaced him] que Rashford a fait dans tout le match.

