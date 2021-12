La performance de Séville a permis aux fans de Barcelone de rêver à nouveau

Eh bien, c’est plutôt ça !

Quelle publicité fantastique pour le style de football de Xavi, le match de mardi soir au Ramon Sánchez Pizjuán était.

Une couche de peinture loin d’une victoire à l’extérieur était plus que la plupart d’entre nous n’auraient pensé possible avant le début du match contre Séville, et à la fin du match j’étais déçu, comme beaucoup d’entre vous j’en suis sûr, que le Barça n’était pas reparti avec les trois points.

Il y avait tellement de choses à apprécier la nuit, notamment en voyant Ousmane Dembele causer à nouveau des problèmes.

Le fait que les Andalous aient dû continuer à doubler sur lui en disait long sur la menace qu’il possédait, et bien qu’il doive encore travailler sur sa dernière balle, sa performance était plus qu’acceptable.

Voir Abde affronter à nouveau tous les arrivants sur le flanc opposé donnera certainement plus de matière à réflexion à Xavi.

Photo de Mateo Villalba/Qualité Sport Images/.

Comme les autres jeunes de l’équipe, il ne respecte pas les réputations. Donnez-lui simplement le ballon et regardez-le partir !

Son absence totale de peur contre un adversaire fait de lui aussi un client dangereux, et cela faisait longtemps que nous n’avions pas eu de véritables menaces des deux côtés pour élargir le terrain et étirer la défense adverse.

Pendant de longues périodes, le Barça a contrôlé le milieu de terrain qui a toujours été notre stock-in-trade, et nous ne pouvons que rêver à quel point les Blaugranes seront bons dans ces domaines une fois que Pedri sera de retour et en forme.

Cela parle merveilleusement bien des goûts de Gavi, Nico et autres que Xavi ne lui a pas vraiment manqué.

Marc-André ter Stegen n’avait presque rien à faire à Séville, ce qui est probablement aussi bien à ce stade. Les rumeurs selon lesquelles il a un léger problème soulèvent la question de savoir pourquoi il n’a pas le temps de se reposer et Inaki Pena a donné une course sur le côté?

Photo de Fran Santiago/.

Défensivement, il y a des problèmes clairs sur lesquels travailler, et contre des équipes qui sont rapides à la pause et plus nettes dans leurs passes que Séville, nous aurons des ennuis.

Même Ronald Araujo ne peut pas être un Johnny sur place à chaque fois.

Cependant, cela vaut la peine de s’attarder sur les performances de la ligne arrière en grande partie mardi.

Même lorsqu’ils jouaient sur une ligne haute, ils ont systématiquement déjoué leurs hôtes, qui ont été maintenus à distance, sauf pour le but de Papu Gomez d’une routine de coups de pied arrêtée répétée.

Cette performance a fourni la base et le modèle de travail de Xavi et cela augure très bien pour l’avenir.