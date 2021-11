La performance de Taylor Swift qualifiée de «trop longue» par des non-Swifties

Il est sûr de dire que Taylor Swift a époustouflé les fans avec sa performance de 10 minutes de « All Too Well » sur Saturday Night Live. Mais tout le monde n’a pas été impressionné. Alors qu’il y avait beaucoup de Swifties qui ont apprécié la longue performance, il y en avait tout autant d’autres qui ont contesté qu’une chanson de cette longueur soit interprétée dans la série de sketchs comiques.

Les invités musicaux interprètent généralement deux chansons pendant leur séjour sur SNL. Mais, Swift a changé les choses. En raison de la longueur de « All Too Well », c’est la seule chanson que le chanteur a interprétée. Le morceau raconte ses sentiments à propos de sa rupture avec Jake Gyllenhaal, avec qui elle est sortie en 2012. La chanson est sortie dans le cadre du dernier album de Swift, Red (Taylor’s Version).

Les fans purs et durs de Swift ne pouvaient pas en avoir assez du fait qu’elle a interprété la piste de 10 minutes dans son intégralité sur SNL. Cependant, les autres téléspectateurs de SNL n’étaient pas aussi satisfaits du changement de format.

Très long

Vraiment très longue chanson….. – ce n’est pas une beauté mais bon tu vas bien (@arlettenb) 14 novembre 2021

Lorsqu’une personne a demandé combien de temps « All Too Well » était longue, cette personne a dit que c’était une « vraiment très longue chanson ». Cela n’a pas empêché Swifties d’en profiter.

La chanson la plus longue de tous les temps ?

Ce doit être la chanson la plus longue que j’aie jamais entendue pic.twitter.com/PsJPJCxKPl – Stan Parker (@StanParker1961) 14 novembre 2021

Si vous n’êtes pas un fan de Swift, la longueur de la chanson vous a probablement pris au dépourvu. C’était tout simplement trop long pour certaines personnes.

Au-dessus

Cela ressemblait à 20 minutes… ugh – Brendon (@BuckeyeWDW) 14 novembre 2021

La performance de Swift a été encore plus longue que 10 minutes pour certains téléspectateurs. Pour parier, ils n’ont probablement pas encore diffusé Red.

Les Swifties s’expriment

c’est tellement drôle de voir les fans réguliers d’ol snl fous de la durée de la performance de taylor – abeille (elle) (@hereditarystan) 14 novembre 2021

Swifties a été ravi des plaintes des téléspectateurs de SNL concernant la longueur de la chanson. Ils ont qualifié l’indignation de « drôle ».

Pas amusé

C’est beaucoup trop long. J’ai regardé toute une vidéo YouTube pendant cette performance. Ce sont des trucs indulgents de Taylor. #SNL – ANDRÉ TRIPLETT (@ATRIPLETT20) 14 novembre 2021

Cet individu a fait beaucoup de choses pendant la performance de Swift. Et leur plainte « auto indulgente » plaira assurément aux fans de la chanteuse…

Aimez-la, mais..

J’aime Taylor depuis plus d’une décennie, mais mec, cette chanson est sacrément longue ! #SNL pic.twitter.com/yPhwHQFzW2 – Anthony C (@ACAPNY) 14 novembre 2021

Même certains fans de Swift n’ont pas été impressionnés par la longueur de la chanson. C’était trop « putain de long » pour eux.

