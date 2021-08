La performance emballée de Carrie Underwood au festival suscite des inquiétudes au milieu de la vague de variantes Delta

Carrie Underwood s’est produite devant une foule massive au Barefoot Country Music Festival dans le New Jersey et le chanteur “Before He Cheats” a partagé quelques photos et vidéos de l’événement sur Instagram. Elle a montré ses célèbres jambes d’un kilomètre de long sur certaines des photos et a également partagé une vidéo d’elle-même en train de se produire devant une foule immense sous une pluie battante. “Je pleure sous la pluie”, a-t-elle écrit. “Une si bonne soirée à Jersey au [Barefoot Country Music Festival] !!! Je n’aurais pas pu espérer une meilleure foule… ou un meilleur temps ! Merci pour le [love]!”

Alors que de nombreux fans sur Instagram l’ont félicitée pour son retour sur scène, de nombreux autres ont souligné l’augmentation des cas de COVID-19 en raison de la variante delta extrêmement contagieuse, notant qu’il y avait très peu (voire aucun) de masques portés dans la foule. “Les masques fonctionnent, Carrie”, a écrit un fan dans les commentaires. “Et pas de masques….” a écrit un autre adepte. “C’est pourquoi nous avons toujours des chiffres COVID élevés”, a plaisanté un autre adepte.

“Grand fan d’elle mais apprécie Garth [Brooks]la décision d’annuler les concerts bien plus. Prier pour que la santé des gens ne soit pas affectée par la variante delta à ce/ces concerts”, a écrit un autre fan inquiet. “Ne vous inquiétez pas lorsque vous regardez la foule et que vous vous dites – combien ne sont pas vaccinés combien sans masque et combien seront testés positifs grâce à mon concert ?” a écrit un autre. “Regardez tout ce COVID”, a écrit un autre.

Underwood a récemment été critiqué pour avoir aimé un message anti-masque du commentateur conservateur Matt Walsh. Le 12 août, il a posté une vidéo de lui-même lors d’une réunion du conseil scolaire de Nashville, au cours de laquelle il s’est prononcé contre l’utilisation d’un mandat de masque pour les écoles de la ville. Dans la vidéo, Walsh fait une série de fausses déclarations sur la pandémie elle-même et l’utilisation de masques. À un moment donné, il a déclaré que COVID-19 ne représentait “presque aucune menace pour nos enfants” (NPR a rapporté que les cas de COVID-19 chez les enfants augmentent au milieu de l’augmentation de la variante delta, ce qui a conduit à une augmentation des hospitalisations d’enfants ). De plus, il a déclaré que faire porter des masques aux enfants à l’école s’apparentait à de la “maltraitance des enfants”.

On ne sait pas quand Underwood a aimé ce tweet. Mais, il est toujours répertorié dans la section “J’aime” de son compte Twitter. Alors qu’Underwood n’a pas encore répondu à la controverse, Walsh a publié une série de déclarations dans lesquelles il a minimisé l’importance de l’affaire, selon The Wrap. De nombreux partisans d’Underwood se sont également exprimés sur la situation, plusieurs exprimant leur déception quant au fait que le chanteur aime un tel message. Une personne a écrit: “Ce n’est pas seulement que Carrie Underwood a aimé un tweet anti-masque. C’est que Carrie Underwood a aimé un tweet anti-masque de Matt Walsh, l’une de ces voix histrioniques les plus négligentes sur le sujet de la protection des enfants contre COVID. “