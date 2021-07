La performance finale du capitaine Carter et Chadwick Boseman en tant que T’Challa (VIDEO) ⋆ .

Il existe un multivers de possibilités infinies dans le monde de Marvel, et la dernière offre, sa toute première série animée Et si… ? examine certains d’entre eux.

Disney + a publié une nouvelle bande-annonce et une nouvelle affiche pour la prochaine série lancée le mercredi 11 août. (Disney + a déplacé le jour de sortie de ses originaux au mercredi du vendredi suivant la première d’une autre série Marvel, Loki.) Et si…? réinvente les événements célèbres des films de la MCU et présente des personnages préférés des fans, notamment Peggy Carter, T’Challa, Doctor Strange, Killmonger et Thor.

Il s’agit de la dernière performance de Chadwick Boseman en tant que T’Challa, et on peut le voir un peu – avec les Gardiens de la Galaxie – dans la bande-annonce ci-dessous. Également aperçu: Killmonger venant au secours de Tony Stark, Peggy Carter en tant que version de Captain America, et bien plus encore.

Comme nous le dit la bande-annonce, la réalité est changeante et tout est possible : « Chaque univers est différent, chacun unique. Voyez à quel point cela peut changer :

L’Observateur de Jeffrey Wright raconte. « J’observe tout ce qui se passe ici. Mais je fais, je ne peux pas, je n’interviendrai pas », explique-t-il.

Parmi les stars du MCU – en plus de Boseman – dont vous entendrez les voix dans What If…? sont : Chris Hemsworth (Thor), Tom Hiddleston (Loki), Michael B. Jordan (Killmonger), Samuel L. Jackson (Nick Fury), Mark Ruffalo (Bruce Banner/Hulk), Jeremy Renner (Clint Barton/Hawkeye), Sebastian Stan (Bucky Barnes/Winter Soldier), Josh Brolin (Thanos), Karen Gillan (Nebula) et Hayley Atwell (Peggy Carter).

Bryan Andrews dirige la nouvelle série. AC Bradley est rédacteur en chef.

Et si… ?, Première de la série, mercredi 11 août, Disney+