La performance intense de Jake Gyllenhaal vous gardera fasciné par The Guilty d’Antoine Fuqua

Tourné en prenant cette course aussi longtemps que possible sans couper, Antoine Fuqua comprend exactement ce qui fait de M. Gyllenhaal l’un des principaux acteurs du monde moderne du cinéma. Ainsi, lorsque The Guilty a demandé que les caméras soient toujours à sa tête, Fuqua a évidemment relevé le défi avec beaucoup d’enthousiasme. Le raccourci entre réalisateur et collaborateur est à son apogée dans ce film, d’autant plus que Jake Gyllenhaal a approché Antoine Fuqua avec le scénario de The Guilty. Se faisant confiance au plus près, Gyllenhaal accepte pleinement que les événements présentés le concernent, mais il ne néglige jamais les autres acteurs qui entrent en jeu.