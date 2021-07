Aujourd’hui marque le 31e anniversaire de la première représentation des Trois ténors – l’un des actes classiques les plus réussis et les plus influents des temps modernes. Les chanteurs d’opéra Plácido Domingo, José Carreras et Luciano Pavarotti se sont associés pour leur première représentation commune le 7 juillet 1990 à Rome. Cette collaboration a marqué le début d’une renommée instantanée et quasi universelle pour le trio, dont le répertoire allait des airs d’opéra aux ballades napolitaines, en passant par les tubes de Broadway et les chansons pop, et leur énorme succès a irrévocablement changé la façon dont la musique classique était perçue et consommée dans le monde. L’album live original du concert Carreras Domingo Pavarotti In Concert, a remporté le Grammy Award de la meilleure performance vocale classique en 1991 et reste l’album classique le plus vendu de tous les temps. Luciano Pavarotti a noté : « Pour nous trois, le concert de Caracalla a été un événement majeur dans nos vies. J’espère que je ne suis pas impudique en pensant que c’était aussi inoubliable pour la plupart des personnes présentes.

Écoutez Carreras Domingo Pavarotti en concert sur Apple Music et Spotify et faites défiler vers le bas pour en savoir plus sur la performance légendaire des Trois ténors à Rome.

La performance légendaire des trois ténors à Rome

Les chanteurs d’opéra Plácido Domingo, José Carreras et Luciano Pavarotti se sont associés pour leur première représentation commune le 7 juillet 1990, lors d’un concert organisé pour collecter des fonds pour la Fondation internationale de la leucémie José Carreras. Le spectacle en plein air historique aux Terme di Caracalla de Rome (le lieu d’été de l’Opéra de Rome) a également marqué le retour de Carreras dans le monde du chant lyrique après son traitement réussi contre la leucémie.

La collaboration a marqué le début d’une renommée instantanée et quasi universelle pour le trio, dont le répertoire allait des airs d’opéra aux ballades napolitaines, en passant par les succès de Broadway et les chansons pop, le tout livré avec des accents européens impressionnants et magnifiquement énoncés, par des chanteurs qui ressemblaient incontestablement à de l’opéra. chanteurs.

Le fait que les trois ténors – chacun célèbre à part entière dans le monde classique et concurrents naturels – aient accepté de se produire ensemble était quelque peu sans précédent. Pavarotti a déclaré plus tard aux journaux que tous les trois avaient été invités à se produire ensemble “au moins 50 fois” et avaient refusé jusqu’à ce point. Cela a peut-être aidé qu’ils soient tous de fervents fans de football : de manière significative, leur première performance en trio a eu lieu à la veille de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 1990.

“Nessun Dorma” de Puccini

La célèbre interprétation de Pavarotti de PucciniNessun Dorma‘ (enregistré une vingtaine d’années plus tôt) était déjà une musique de fond dans des millions de foyers dans les jours qui ont précédé la première représentation de The Three Tenors, comme thème musical de la couverture par la BBC du tournoi en Italie. Les fans de football et le grand public étaient donc prêts à embrasser le son riche et lyrique du trio lorsqu’ils ont fait leurs débuts télévisés la veille de la finale. ‘Nessun Dorma’, l’un des plus grands airs de ténor jamais écrits, a été joué deux fois pendant le concert de Rome – une fois par Pavarotti et une autre fois, en rappel, lorsqu’il a été rejoint par Carreras et Domingo.

L’album classique le plus vendu de tous les temps

L’ampleur de la couverture pour la première représentation des Trois Ténors à Rome était également très inhabituelle pour un acte classique de l’époque – la seule performance comparable en termes de nombre d’audience étant celle de la soprano Kiri Te Kanawa au mariage royal de 1981, qui a été regardé par 750 millions de personnes dans le monde.

Les trois ténors, en revanche, ont donné un concert entier de répertoire principalement classique devant 6 000 spectateurs en direct et une audience télévisée mondiale de plus d’un milliard. L’album live original du concert Carreras Domingo Pavarotti In Concert, a remporté le Grammy Award de la meilleure performance vocale classique en 1991 et reste l’album classique le plus vendu de tous les temps.

Quatre ans plus tard, le trio se produit à nouveau à Los Angeles à la veille de la finale de la Coupe du monde 1994, un spectacle unique qui a été regardé par plus d’un milliard de personnes dans plus de 100 pays à travers le monde. Ils ont poursuivi leur association avec le beau jeu avec des performances à Paris pour la Coupe du monde de football 1998 et à Yokohama pour la compétition 2002.

Tout en poursuivant vigoureusement leur propre carrière solo, Pavarotti, Domingo et Carreras ont maintenu un calendrier de performances assez chargé en tant que The Three Tenors dans les stades du monde entier dans les années 1990 et au début des années 2000 – bien que les concerts ultérieurs n’aient sans doute jamais tout à fait reproduit le facteur « wow » de leur premier apparition en 1990.

Les Trois Ténors ont irrévocablement changé la musique classique pour toujours

Néanmoins, leur énorme succès a marqué un tournant pour l’industrie de la musique classique. Bien que boudés par les puristes, The Three Tenors a irrévocablement changé la façon dont la musique classique était perçue et consommée dans le monde : ouvrant un marché classique jusqu’alors étroit et ouvrant la voie à d’innombrables artistes croisés classiques et classiques ultérieurs.

Pour marquer les 30 ans de leur légendaire concert à Rome Les Trois Ténors – Édition 30e anniversaire, un coffret CD/DVD spécial contenant le CD original du concert et un DVD du concert complet comprenant un documentaire « making of », est sorti en juillet 2020. Les fans peuvent revivre le moment où l’histoire a été écrite par Les Trois Ténors à Rome en 1990, et souvenez-vous de la nuit où le ‘Beautiful Game’ et la musique classique ont franchi un fossé culturel et changé l’industrie de la musique pour toujours.

Les trois ténors – Édition 30e anniversaire peuvent être achetés ici.

Voulez-vous être le premier à connaître les dernières nouvelles du monde classique ? Suivez uDiscover Classical sur Facebook et Twitter.