La performance “mauvaise” de Cristiano Ronaldo devrait inquiéter Manchester United malgré des buts records, alors que talkSPORT a déclaré “Je préférerais avoir Harry Kane” dans des matchs cruciaux

Le monde du football a été envoûté par l’héroïsme de Cristiano Ronaldo alors qu’il devenait le meilleur buteur international de tous les temps.

Ronaldo a battu le but d’Ali Daei de 109 lorsqu’il a égalisé à domicile lors des éliminatoires de la Coupe du monde du Portugal à domicile contre la République d’Irlande.

La performance de Ronaldo s’est terminée par un crescendo mais il a connu de nombreux revers avant ses buts, notamment un penalty sauvé en première mi-temps

Mais il a montré pourquoi il est l’un des plus grands moments du football plus tard, alors qu’il s’est brillamment levé pour prendre la tête du vainqueur et porter son total de buts internationaux à 111.

Naturellement, les fans de Manchester United seront très excités avant les deuxièmes débuts de Ronaldo pour le club, qui sera probablement leur affrontement en Premier League à domicile contre Newcastle le 11 septembre.

Cependant, Trevor Sinclair a exhorté les fans de Man United à se montrer prudents avec Ronaldo, insistant sur le fait qu’il était “pauvre” avant son doublé.

Sinclair a également réitéré son point de vue selon lequel le joueur de 36 ans aurait eu plus de succès à Man City qu’à Old Trafford, après avoir refusé un transfert à l’Etihad pour sceller son retour à United.

“Je sais qu’il s’agit de continuer jusqu’à la fin du match, mais avant les cinq dernières minutes du match, il était à cinq sur dix”, a déclaré Sinclair à talkSPORT Breakfast.

Un but, qui a scellé le record, n’a pas suffi à CR7

«Il a perdu le ballon à chaque fois qu’il l’a obtenu, il était frustré, il a levé la main vers l’un des joueurs de la République d’Irlande avant de rater le penalty, je pensais qu’il était pauvre.

« Il va commencer à jouer contre de meilleurs défenseurs en Premier League,

“Je pense que ce sera une préoccupation pour certains fans de Manchester United qui ont regardé cette performance.

“Je pense qu’il aurait eu plus de succès à Manchester City, mais je le respecte pour ne pas être allé chez les Blues. Il a énormément de fans qui soutiennent Manchester United et il aurait brûlé quelques ponts s’il était allé à Manchester City.

Ronaldo a naturellement reçu d’énormes quantités d’adulation après le match, Jason Cundy de talkSPORT qualifiant Ronaldo de meilleur buteur n ° 9 de tous les temps.

Ronaldo ne serait pas un cert mort pour mener la ligne dans l’équipe de Gabby Agbonlahor, cependant

Cependant, étant donné le choix de qui avoir dans son équipe pour une finale de coupe à enjeux élevés, Gabby Agbonlahor aurait Harry Kane devant l’icône du Portugal.

“J’ai Harry Kane – si vous cherchez à finir, il n’y a personne de mieux que lui”, a déclaré Agbonlahor à talkSPORT Breakfast.

« S’il y a quelqu’un en Premier League contre qui vous voulez avoir une chance de tomber, c’est Harry Kane. Je n’ai jamais vu quelqu’un finir comme lui.

“Ronaldo a marqué de gros buts dans de gros matchs, mais je vais juste regarder Harry Kane dans la chair, jouer contre lui, sa finition est une blague.”

Kane est légèrement meilleur pour saisir cette grande chance que Ronaldo, estime Agbonlahor

