La performance oubliable de Griezmann montre pourquoi Barcelone a besoin de Braithwaite

L’un a coûté plus de 100 millions d’euros, l’autre est arrivé au Camp Nou en tant que signature d’urgence pour justifier la perte d’Ousmane Dembele.

Et pourtant, si vous regardiez le match contre Getafe, vous auriez du mal à savoir dans quelle catégorie se situent Antoine Griezmann et Martin Braithwaite.

Le Français a eu l’un de ses pires matchs sous le maillot du Barça et il n’y avait pas grand-chose à dire sur sa performance à part ça.

Comparez-le et contrastez-le avec le Danois. Une fois de plus, Braithwaite était heureux de faire le travail d’âne pour le bien de l’équipe et au détriment de son propre gain personnel.

Cela n’avait aucun sens pour les culers de vouloir que Braithwaite sorte de la porte de sortie dès l’ouverture de la fenêtre de transfert d’été.

Il n’est peut-être pas le premier choix une fois que tout le monde est en forme, mais il est un excellent ajout à n’importe quelle équipe.

Il se battra pour chaque ballon, fera jouer les autres à chaque occasion et fera toujours de son mieux.

Est-il « qualité Barcelone » quoi que cela signifie ? Vous auriez probablement à dire non. Cependant, vous prendriez quelqu’un avec son agressivité, son énergie et son objectif à chaque fois.

Griezmann ne fixe pas les frais de transfert bien sûr, et cela ne devrait probablement pas lui être reproché.

Cependant, il y a une attente pour tout joueur qui coûte un certain montant.

Dans le cas du Français, être vainqueur de la Coupe du monde reconnaît également un certain niveau d’excellence.

Il a eu des matchs où ses efforts défensifs ont à juste titre attiré les applaudissements, mais dimanche après-midi n’en faisait pas partie.

Avec respect, Getafe, malgré toute son acharnement, ne devrait pas être le plus difficile des adversaires, et rien ne coince chaque fois que le ballon est joué contre Griezmann.

Rarement impliqué, ce fut une performance instantanément oubliable.

À l’avenir, lorsque Ansu Fati et Philippe Coutinho reviendront, il y a une question légitime qui doit être posée pour savoir si Griezmann obtient même une place de titulaire.

On ne sait toujours pas non plus quelle est sa meilleure place dans l’équipe. Est-il un deuxième attaquant, ailier, milieu offensif ? Cela n’a jamais vraiment été défini.

Braithwaite n’est pas un pur-sang, mais c’est un véritable avant-centre de la vieille école avec des avantages et des inconvénients à ses compétences.

Alors que tout ce dont le Barca a besoin à l’heure actuelle, ce sont des joueurs qui feront un changement, dans les tranchées, c’est le Danois qui doit obtenir le feu vert à chaque fois.

Et c’est un acte d’accusation incroyable contre un joueur dont on parlait autrefois comme un futur vainqueur du Ballon d’Or.