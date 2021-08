La performance oubliée de Woodstock de Creedence Clearwater Revival

Ce qui est parfois oublié avec le temps et contre l’influence séminale de Woodstock est-ce Creedence Clearwater Revival était l’un des rares groupes à apparaître au festival qui avait déjà obtenu un succès significatif dans les charts Billboard. La vérité est qu’il y en a qui ne savent même pas que le groupe s’y est produit le 17 août 1969. La raison, bien sûr, est que CCR n’était pas dans le film ou l’album qui est sorti à la suite du festival. .

Le set d’une heure de Creedence était comme un album à succès, avec “Bad Moon Rising” et “Proud Mary” ayant tous deux atteint la deuxième place du Billboard Hot 100. Alors qu’ils montaient sur scène à Woodstock, samedi peu après minuit, leur le single actuel, “Green River” était au n ° 15, sa troisième semaine dans les charts américains; ce serait leur troisième single à atteindre la deuxième place. Comme John Fogerty l’a dit plus tard : « Au moment où nous sommes arrivés à Woodstock, je sentais que nous étions le groupe numéro un. En admettant que Les Beatles étaient Dieu, je pensais que nous étions la prochaine chose sous eux.

Pour le groupe, Woodstock devait ressembler à un festival de plus, comme à l’époque pour tant d’artistes. À l’été 1969, le CCR avait déjà joué le Newport Festival en Californie, le Denver et le Festivals d’Atlanta, ainsi que le Festival d’Atlantic City. Étant donné qu’ils étaient à peu près le groupe le plus en vue dans les charts, chaque promoteur les voulait au sommet – ou près du sommet – de l’affiche.

Le décor du festival

Contrairement à tant de groupes à Woodstock, CCR est monté sur scène assez près de leur créneau horaire de minuit, même s’ils étaient censés être dans un créneau privilégié du samedi soir. Selon John Fogerty, « Nous étions censés être à la première place ce soir-là. Les morts ont continué et ont tiré leurs manigances habituelles. ”

Leur set d’une heure a commencé à minuit et demi le dimanche 17 août et a débuté avec l’ouverture parfaite : “Born On The Bayou”. Ils l’ont suivi avec “Green River” puis une reprise de “Ninety-Nine And A Half (Won’t Do)” de Wilson Pickett, de leur premier album, après quoi c’était “Commotion”, “Bootleg”, “Bad Moon Rising” et “Fier Mary”.

Jusque-là, le groupe jouait beaucoup les chansons telles que vous les avez peut-être vécues sur le disque. Au fur et à mesure que leur set progressait, cependant, ils étendaient leurs chansons en versions plus longues et plus improvisées, ce qui était leur façon normale de les jouer. “I Put A Spell On You” a étiré le single de cinq minutes à près de deux fois sa durée, tandis que “Keep On Chooglin'” a duré près de dix minutes. “Suzie Q”, le classique de Dale Hawkins, a dépassé de loin sa durée d’exécution initiale de huit minutes.

Pourquoi n’étaient-ils pas dans le film ?

Pourquoi n’étaient-ils pas dans le film ? Très probablement, leur maison de disques à l’époque n’était pas disposée à coopérer. Cela a-t-il affecté leur carrière ? C’est difficile à dire, mais cela ne leur aurait évidemment pas fait de mal sur la scène mondiale d’avoir une exposition supplémentaire. Néanmoins, comme “Green River”, “Bad Moon Rising” et “Proud Mary”, “Travellin’ Band” et “Lookin’ out My Back Door” se sont classés n ° 2 sur le palmarès Billboard, et ils ont finalement dominé les palmarès en Grande-Bretagne avec “Bad Moon Rising”. Leur album, Green River, sort un mois après Woodstock et arrive en tête des charts, tout comme Cosmo’s Factory l’année suivante. Les CCR étaient énormes… mais auraient-ils pu être encore plus gros ?

