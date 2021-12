La performance spectaculaire de LeBron James est éclipsée par le triple-double de Harden

26/12/2021 à 06:49 CET

James durcir réalisé un triple-double et Filets de Brooklyn résisté à l’assaut de James Lebron dans le dernier quart du match, pour l’emporter contre Les Lakers de Los Angeles 115-122, ce dimanche en NBA.

Harden a marqué 36 points, distribué 10 passes décisives et pris 10 rebonds. à créditer un triple-double, il a également volé un ballon et placé trois contres en 39 minutes d’action.

Mills a été un facteur clé pour arrêter la pression que les Lakers ont su exercer sur les Nets dans les différentes sections du match, principalement avec ses tirs à trois points, d’où a réussi à marquer huit des 13 tentatives il a pris dans le match, pour conclure avec 34 points.

Les Lakers ont de nouveau vu leur star, James, montrer son potentiel lorsque l’équipe avait besoin de lui. Le vétéran, quadruple joueur par excellence de la NBA, a marqué 39 points, dont 13 au quatrième quart-temps., avec neuf rebonds et sept passes décisives pour être la référence en attaque pour l’équipe de Los Angeles.

Malik Monk a marqué 20 et Carmelo Anthony 17, faire partie d’une attaque qui comprenait également un triple-double de Russell Westbrook, qui a terminé avec 13 points, 12 rebonds et 11 passes décisives.

Les Nets imposent leur style

Les Nets ont basé leur attaque dès le premier instant dans le mouvement du ballon et dans l’efficacité de son tir à longue distance, comptant sur Patty Mills comme homme principal dans les 12 premières minutes du match, marquant 13 points.

Harden, était chargé d’être le point de distribution dans cette première salle, accordant trois des neuf passes décisives qu’ils ont enregistrées pour prendre une avance de 15 points (23-38).

Les Lakers approchent la main de LeBron

Dans les deux premières minutes du deuxième quart-temps, les Lakers ont fait une course de 9-2, menés par cinq points de Malik Monk et double par James et Wetsbrook, pour placer le match par une différence de huit points (32-40).

Après cette attaque efficace, Harden reprend les rênes du groupe, réorganisant le jeu pour garder le jeu avec un avantage compris entre huit et 11 points.

Harden a utilisé ses ruses et a réussi un triple, tout en prenant une faute personnelle de Darren Collison, qui l’a amené à la ligne, mais a raté le lancer franc, que James a utilisé pour attaquer dans la peinture et prendre le franc, marquant l’un des deux tirs, mais Malgré cela, les Nets n’ont pas pu ajouter et Wetsbrook a clôturé les actions en marquant deux lancers francs., concluant la première mi-temps 62-66, avec un avantage pour ceux de Brooklyn.

Harden et Mills détruisent les Lakers

Mills a encore une fois été un catalyseur offensif à ce moment du match, attribuant six passes décisives et marquant deux des quatre tirs à trois points ils se sont connectés, en sept tentatives, tandis que Harden a de nouveau mené l’équipe avec neuf points.

Un James mieux défendu, ouiIl n’a pu marquer que quatre points et aucun des autres joueurs n’a marqué plus que les cinq buts marqués par Anthony, étant surclassé 20-36, avec un désavantage de 20 unités (102-82).

Le dernier soupir de James

Dans les cinq premières minutes du dernier quart, avec un Le travail de James plus concentré sur la distribution, les Lakers ont marqué une course de 19-5, qui les a ramenés au jeu, se rapprochant sur le tableau d’affichage (101-107).

Dans ces cinq minutes, James a marqué un tir à trois points et distribué quatre passes décisivesSes principaux alliés étant Monk, avec huit points, dont deux tirs à trois points, Anthony avec quatre unités, tout comme Talen Horton-Tucker.

Les deux équipes sont restées dans un échange solide, jusqu’à ce que Mills frappe un tir à trois points qui lui donne une avance de cinq points (110-115) sur les Lakers, avec 1:34 restant pour terminer le match, mais à nouveau la figure de James est apparue, qui a frappé un jet à trois points puis a marqué l’aide à Monk, qui a marqué un lay-up, égalant le jeu (115-115), avec 45 secondes restantes pour terminer les actions.

Après un temps demandé par les Nets, le centre Nic Claxto a fait une passe de Harden en l’air, plongeant le ballon et recevant la faute de James, complétant le jeu à trois points sur les lancers francs, pour donner l’avance à Brooklyn (118-115), qu’ils prolongeraient avec quatre lancers francs de Harden.

Absence d’étoiles

Les Nets ont remporté la victoire (115-122) malgré l’absence de Kevin Durant, qui est dans le protocole covid NBA, tandis que les Lakers continuent de montrer du mal à gagner sans Anthony Davis, parti avec une entorse au genou gauche. .

h/amd