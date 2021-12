La période d’auto-isolement de Covid sera réduite de 10 jours à sept jours

La période d’auto-isolement de Covid-19 doit être réduite à sept jours contre 10 à l’origine, selon le Times. Cela pourrait sauver Noël pour des dizaines de milliers de personnes et atténuer les pénuries de personnel.

Les nouvelles règles – qui devraient entrer en vigueur cette semaine – signifieraient que les gens n’auraient plus à s’isoler pendant dix jours s’ils obtiennent des tests de flux latéral négatifs les jours six et sept.

Avec plus de 500 000 cas au Royaume-Uni signalés au cours des sept derniers jours, cette décision pourrait affecter des millions de personnes au cours des prochaines semaines et sauver Noël pour ceux qui auraient autrement dû le dépenser seuls.

Sajid Javid, le secrétaire à la Santé, a fait pression pour le changement. Des avis sont attendus de manière imminente des scientifiques du gouvernement selon lesquels les personnes peuvent être libérées de l’isolement plus tôt si elles obtiennent le feu vert des tests de flux latéral.

Tony Blair, l’ancien Premier ministre, a déclaré que le pays doit « rester en avance » sur l’épidémie en libérant ceux qui ont des cas confirmés de coronavirus après deux tests de flux latéral négatifs.

Le Cabinet Office suggère également de permettre aux contacts non vaccinés d’être libérés de l’isolement grâce à l’utilisation de tests de flux latéral quotidiens. Les règles actuelles stipulent que les personnes qui entrent en contact avec un cas confirmé doivent s’isoler pendant dix jours si elles ne sont pas doublement vaccinées.

Les pénuries de personnel sont actuellement une préoccupation majeure, et Danny Mortimer, directeur général de NHS Employers, a déclaré que les taux d’absence augmentaient à Londres et ailleurs.

Il a déclaré: «Avec des rapports suggérant qu’il pourrait y avoir 130 000 employés malades le jour de Noël dans les services de santé mentale, d’ambulance, communautaires et hospitaliers et avec un taux d’occupation des lits actuellement de 93%, cela est de plus en plus préoccupant. Si les cas continuent d’augmenter à ce rythme rapide, des perturbations à grande échelle sont malheureusement inévitables. »

