La périphérie vulnérable de l’UE : la Chine dans les Balkans occidentaux

La présence économique chinoise dans les pays des Balkans occidentaux est encadrée par la puissance de Pékin dans les routes, les chemins de fer et le secteur de l’énergie couplée à des crédits concessionnels. (Source de la photo : .)

Par le Dr Yatharth Kachiar et Priya Poojary,

Le Monténégro, un pays de l’OTAN à la périphérie de l’Europe dans les Balkans occidentaux, est devenu la dernière victime de l’ambition de la Chine d’acquérir une influence mondiale. Il s’avère également être un test critique pour l’Union européenne pour contrer le poids croissant de la Chine dans son arrière-cour stratégique. En 2014, le petit pays montagneux a contracté un prêt massif de 1 milliard de dollars auprès de la Chine pour un projet de développement routier de 165 km qui relierait sa ville portuaire de Bar à Belgrade, la capitale de la Serbie. La phase initiale du projet qui couvre 41 km de construction de routes a commencé en 2015. À l’heure actuelle, alors que l’économie du Monténégro dépendante du tourisme est malmenée en raison de la pandémie, le remboursement de la première tranche de la dette envers la Chine qui doit être payée ce mois-ci est devenu un source de préoccupation.

Fait intéressant, avant que la Chine ne décide d’investir, toutes les grandes institutions financières mondiales telles que le FMI et la Banque européenne d’investissement avaient refusé de financer le projet après que deux études de faisabilité majeures aient remis en question la viabilité économique du projet. gouvernement chinois d’intervenir et de financer le projet. Ici, la question se pose : pourquoi la Chine voudrait-elle investir dans un projet à haut risque et à faible faisabilité ?

Ce n’est pas l’économie, mais le positionnement géostratégique

Pour la Chine, investir et gagner en influence dans un pays de l’OTAN qui aspire à faire partie de l’UE est une énorme victoire stratégique. Bien que les termes et conditions du prêt accordé au Monténégro ne soient pas encore clairs, des prêts similaires à d’autres pays comme le Sri Lanka nécessitaient une garantie foncière et d’infrastructure. Pékin a utilisé à plusieurs reprises cette stratégie consistant à séduire les pays économiquement faibles avec des investissements faciles et les a finalement liés au piège de la dette et à la loyauté forcée. Plus tôt en avril, le gouvernement monténégrin a demandé l’aide de l’UE alors que sa dette publique nationale atteignait 103% du PIB.

En plus de l’économie touchée par le COVID, la situation de la dette publique du Monténégro s’est aggravée en raison d’une baisse des investissements russes dans la région après 2014. Les débats sur le financement du projet ont été profondément polarisés. L’UE avait très tôt mis en garde contre les effets socio-économiques, environnementaux et financiers des investissements chinois dans le pays. Le Monténégro est en pourparlers avec les banques européennes et américaines pour échanger ou refinancer le prêt chinois. La façon dont l’UE répondra à la crise du Monténégro donnerait le ton aux futurs engagements chinois dans la région.

Lutte de pouvoir UE-Russie-Chine dans les Balkans occidentaux

L’Union européenne

La région des Balkans occidentaux est devenue une puissance d’intérêts concurrents entremêlés par l’UE, la Chine et la Russie. Situés à la périphérie de l’Europe, les Balkans occidentaux ont toujours occupé une position géostratégique critique au sein de l’architecture de sécurité européenne et transatlantique. Après la dissolution de la Yougoslavie, alors que les tensions ethniques et la guerre civile engloutissaient la région, l’UE s’est impliquée plus activement avec les pays des Balkans occidentaux pour assurer la paix et la stabilité. Depuis lors, l’UE a facilité les activités de maintien et de consolidation de la paix dans ces pays et a fourni une assistance économique et militaire. Lors du sommet de Thessalonique de 2003, l’UE s’est encore rapprochée de la région des Balkans en proposant à ces pays la possibilité d’adhérer.

Néanmoins, près de deux décennies après le sommet de Thessalonique, la Slovénie et la Croatie sont les seuls pays des Balkans à avoir obtenu leur adhésion à l’UE. Dans les Balkans occidentaux, l’Albanie, la Macédoine du Nord, la Serbie et le Monténégro sont toujours les pays candidats au processus d’adhésion à l’UE, tandis que le Kosovo et la Bosnie-Herzégovine ont exprimé leur intérêt à rejoindre l’UE. Ces dernières années, les besoins de développement et la fatigue croissante du processus d’élargissement de l’UE ont poussé les pays vers Pékin.

Intérêt russe

De même, la région a une immense importance stratégique pour la Russie pour plusieurs raisons. Premièrement, la région constitue une voie d’approvisionnement énergétique cruciale compte tenu de sa situation géostratégique entre la mer Noire et la mer Méditerranée. Depuis les années 1990, les entreprises énergétiques russes sont très présentes dans la région des Balkans, rendant les États dépendants de la Russie pour des raisons économiques. Deuxièmement, les Balkans occidentaux sont la région dans laquelle la Russie cherche à se présenter comme une « alternative » politique, économique et militaire crédible au duo euro-transatlantique. Il a observé de manière critique la présence croissante de l’OTAN dans la région et tenté de déplacer ses allégeances vers Moscou, loin de Bruxelles et de Washington. Troisièmement, les pays des Balkans occidentaux servent de lien historique et culturel essentiel avec la Russie, parfois renforcé par les efforts de diplomatie publique russe.

Les ambitions de la Chine

La Chine vient compléter la spirale de concurrence existante dans la région. La présence économique chinoise dans les pays des Balkans occidentaux est encadrée par la puissance de Pékin dans les routes, les chemins de fer et le secteur de l’énergie couplée à des crédits concessionnels. Bien que le mérite économique de la Chine dans la région soit faible, elle émerge lentement en tant que partenaire de la dette pour la plupart des pays des Balkans occidentaux. Les politiques économiques et les investissements de la Chine dans les Balkans occidentaux contredisent directement les politiques financières et environnementales de l’UE. Il constitue également une menace directe pour les valeurs fondamentales du bloc, telles que la démocratie, l’État de droit, le respect des droits de l’homme et la bonne gouvernance. Par conséquent, il affaiblit le processus d’intégration de l’UE avec les Balkans occidentaux. En effet, le Monténégro est devenu un exemple frappant de la diplomatie chinoise du piège de la dette, car le pays doit être remboursé ce mois-ci. Pékin pourrait ainsi être en mesure de prendre des décisions cruciales sur le sort financier du pays s’il ne respecte pas ses obligations.

Nécessité pour l’UE d’intervenir

Par rapport à Pékin et Moscou, l’UE entretient des liens politiques, économiques et institutionnels avec les Balkans occidentaux par le biais de traités, d’accords d’adhésion et de sommets réguliers. Cependant, la clameur croissante des Chinois et des Russes dans la région inquiète gravement l’UE. La demande d’aide du gouvernement monténégrin à l’UE a une fois de plus attiré l’attention sur les débats sur la présence croissante de la Chine dans le voisinage immédiat de l’UE. L’UE a précisé que même si elle est disposée à aider le Monténégro dans un financement durable, il est hors de question de renflouer les pays. Cependant, laisser le Monténégro se débrouiller seul dans cette conjoncture critique pourrait envoyer un message aux autres pays de la ceinture que l’UE n’est pas sérieuse à leur sujet.

La façon dont l’UE répondra au Monténégro – que ce soit en le renflouant ou en l’ignorant – façonnera les relations existantes du bloc avec la région des Balkans occidentaux à l’avenir. De plus, les écarts de développement persistants entre la région et Bruxelles ne feront que renforcer l’emprise chinoise dans la périphérie de l’UE au cours des prochaines décennies.

(Le Dr Yatharth Kachiar est professeur adjoint et Priya Poojary est maître de conférences au Manipal Center for European Studies (MCES), Manipal Academy of Higher Education (MAHE), Manipal, Karnataka. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou politique de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.