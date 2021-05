La Perla Beauty lance – WWD

PARIS – La Perla se relance dans la beauté, avec une gamme de parfums, de soins corporels et de maquillage qui rappelle l’héritage de la maison italienne de vêtements intérieurs.

Cette décision intervient après l’annonce en octobre 2019 que La Perla Fashion Holding NV, qui exploite la marque de lingerie de luxe La Perla, avait créé une filiale dédiée au secteur de la beauté. Appelé La Perla Beauty, il tirerait parti de l’opportunité de s’engager avec un public plus large, y compris les jeunes consommateurs.

À l’été 2020, Revlon et La Perla ont mis fin à leur accord de licence pour les parfums et la beauté, La Perla prévoyant d’intégrer cette activité plus verticalement.

«C’est maintenant un moment fantastique pour se lancer. Le marché est à la recherche de quelque chose de nouveau et d’innovant », a déclaré Peter Shaefer, PDG de La Perla Beauty. «En outre, cela reflète un changement majeur au sein de la marque mère elle-même, car elle devient plus contemporaine et [reaches] à un public plus large. “

Il a déclaré que La Perla Beauty, qui opère en tant que filiale distincte, entretient une relation de collaboration étroite avec la maison de couture.

Des projets de beauté La Perla en édition limitée ont déjà été lancés au cours de l’année écoulée – un parfum, inspiré du premier parfum de la maison de 1986, et une collaboration de rouge à lèvres avec La Bouche Rouge Paris.

Cependant, l’offre beauté de La Perla est en train d’être complètement renouvelée avec l’introduction d’une ligne de parfums haut de gamme, d’un parfum signature, d’une collection de soins de la peau et de maquillage.

«Nous voulions créer une ‘maison de la beauté’ – nous l’appelons en interne – qui soit digne de l’héritage artisanal de La Perla et d’un savoir-faire inégalé», a déclaré Stephanie Fitzgerald, vice-présidente principale de la marque, des produits et du numérique de La Perla, qui s’est rendue à Bologne. , En Italie, où La Perla a été fondée en 1954 par la corsetière Ada Masotti, pour visiter l’atelier et fouiller dans les archives.

Fitzgerald a expliqué que la haute qualité des parfums et des produits de beauté reflétait les valeurs des femmes d’aujourd’hui.

L’objectif est de créer également du luxe au quotidien pour toutes les femmes, selon Shaefer. L’offre beauté comprend donc une collection «haute parfumerie» de huit parfums. Fitzgerald a expliqué qu’ils sont censés refléter des souvenirs ou que les femmes peuvent créer des souvenirs avec eux.

«C’est comme la lingerie – [they’re] des parfums pour les petits et grands moments de votre vie », a-t-elle dit, à propos des parfums portant des noms comme That Night et Just Give Me Roses, créés avec des parfumeurs de Firmenich, Givaudan, IFF et CPL.

Prenons l’exemple du parfum Invisible Touch. «C’est vraiment une expression de l’héritage de la soie, de la sensation de porter La Perla», a déclaré Fitzgerald, à propos du parfum comprenant des notes d’ylang-ylang et de muscs, qui peuvent être portés seuls ou en couches avec les autres parfums de la collection.

Les flacons colorés des parfums, conçus par Suzanne Dalton, sont dans des teintes comme le vert clair ou le rose, avec des bouchons arrondis en jaune ou bleu azur, respectivement.

Le flacon du parfum éponyme est dessiné à la main par Dalton, donc pas totalement rond – comme la forme d’une perle – et surmonté d’une boule blanche irisée.

“Ce sont les détails que nous recherchons”, a déclaré Fitzgerald, soulignant également l’échantillon de gros-grain autour du cou du flacon.

L’offre comprend le 50 ml. parfum signature au détail pour 95 euros, tandis que le 30 ml. les parfums de la collection coûtent 100 euros chacun.

Les parfums sont lancés dès aujourd’hui sur le site de La Perla Beauty et dans les magasins La Perla. Il en va de même pour les trois soins corporels vegan prébiotiques et légèrement parfumés de la marque: le Gel Bain et Douche Apaisant, le Baume Corps Nourrissant et le Sérum Lotion Corps Raffermissant, au prix compris entre 95 euros et 130 euros. Un quatrième produit, les sels énergisants et le gommage corporel, est prévu pour plus tard cet été.

Les produits de soin du corps sont présentés dans des emballages inspirés du ruban et de la dentelle utilisés par La Perla.

La ligne de cosmétiques couleur, aux formules sans parfum, devrait sortir mi-juin. Il comprend huit rouges à lèvres mats et durables.

«Nous disons qu’il y a un rouge pour chaque femme», a déclaré Fitzgerald. «La devise générale de notre marque est« La confiance est belle », et nous croyons au pouvoir de renforcement de la confiance d’une lèvre rouge.»

Il existe deux baume à lèvres satiné légèrement teintés, quatre mascaras volumateurs, quatre eye-liners liquides brillants et trois gels sculptants pour les sourcils.

Les prix comprennent 54 euros pour un rouge à lèvres, 52 euros pour un baume à lèvres et 35 euros pour un eye-liner.

Chaque produit a été éco-conçu, pour combler le fossé entre l’idée traditionnelle du luxe et de la durabilité, a déclaré Fitzgerald.

«Chacun de nos produits, sauf le produit oculaire pour des raisons d’hygiène, peut être rempli», a-t-elle expliqué, ajoutant que les matériaux d’emballage sont recyclables. Le coffret découverte, par exemple, est entièrement fait de papier FSC recyclé.

Déjà, La Perla Beauty a reçu la marque Positive Luxury Butterfly, l’adhésion à PETA et une médaille de bronze EcoVadis.

Le déploiement de La Perla Beauty se poursuivra sur d’autres marchés clés, notamment en Europe via les distributeurs et en Amérique du Nord directement auprès des détaillants.

Les dirigeants de La Perla ne discuteraient pas des prévisions de ventes, mais des sources de l’industrie estiment que la ligne de beauté générera 25 millions d’euros de ventes au détail au cours de ses 12 premiers mois.

«La vision de la marque, le développement de la marque et le développement de produits sont motivés par les femmes», a déclaré Fitzgerald. «Ada Masotti est une telle inspiration pour nous.»

La Perla Fashion Holding NV est cotée sur le marché Euronext Growth, opéré par Euronext Paris.

La société de capital-investissement basée à Amsterdam, Sapinda Holding BV, a acheté 100% de La Perla en février 2018 à l’entrepreneur italien Silvio Scaglia, qui contrôlait la société depuis 2013.

Aujourd’hui, La Perla se décrit comme une filiale à 100% de Tennor Holding BV. Elle est également un actionnaire majoritaire indirect de La Perla Global Management UK Ltd., le siège social de l’entité opérationnelle La Perla.

