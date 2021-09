La perle du Real Madrid qui brille déjà dans le basket européen

L’une des équipes de basket-ball européen qui parvient à extraire le plus de talent au fil des saisons est le Real Madrid. Nous parlons de l’une des équipes les plus puissantes de tout le vieux continent et, bien sûr, du basket-ball espagnol, qui essaie de se remettre de quelques heures certainement faibles.

Les joueurs aiment Luka Doncic ou, plus récemment, Usman GarubaCe sont ces projets de jeunes talents qui se développent dans la carrière blanche et dont l’ascension vers la célébrité atteint la meilleure ligue du monde, la NBA, pour laisser le bouclier de l’équipe blanche très haut.

Continuer à trouver des talents de ces dimensions est un objectif reconnu dans la peinture merengue et la vérité est que dans Matteo Spagnolo Nous avons trouvé un exemple qui parle très clairement de ce qui pourrait devenir un autre diamant brut une fois le polissage terminé.

Qui est-ce?

Matteo Spagnolo est un meneur de seulement 18 ans qui, jusqu’à il y a quelques mois, travaillait pour l’équipe de jeunes du Real Madrid. Doté d’une capacité particulière à marquer et à déplacer le ballon, le joueur a été prêté cet été au Lega A d’Italie, dans laquelle il défend les couleurs de Crémone et avec lequel il a signé un début de rêve qui invite encore plus à l’optimisme et à l’espoir.

Le meneur de jeu italien est monté à 15 points, 4 rebonds et 3 passes décisives lors de sa première rencontre. Un style ‘1’ très moderne, avec beaucoup de physique et de mobilité, qui peut marquer, mais qui aide dans de nombreuses facettes du jeu et des deux côtés du terrain.

Une perle mondiale que le Real Madrid a déjà liée jusqu’en 2024 et un nom que l’on entendra très souvent, tant son avenir semble pointer vers le sommet du basket mondial. Patience, attente, tranquillité et tout viendra.