La persévérance a trouvé un rocher étrange sur Mars, et les scientifiques ne peuvent pas l’identifier – .

Le rover Perseverance de la NASA est sur Mars depuis un petit moment maintenant. Il a atterri avec succès fin février et a passé une bonne partie de mars à tester ses différents systèmes et à s’assurer que tout était toujours en état de fonctionnement après son long voyage depuis la Terre. Maintenant, alors que le rover attend patiemment que le minuscule hélicoptère Mars Ingenuity effectue ses premiers vols, l’équipe scientifique utilise Perseverance pour vérifier les roches dans les environs immédiats. Un rocher, en particulier, a attiré l’attention de Perseverance, et la NASA dit que ses scientifiques débattent de son origine.

Dans un nouveau tweet publié par le compte officiel de Perseverance sur Twitter, le «rover» (parlant à la première personne, parce que la NASA est stupide et géniale comme ça) révèle qu’il a tiré le rocher avec un laser et essaie toujours d’en savoir plus sur ce. La roche elle-même est plutôt intéressante en apparence, avec de grandes fosses parsemant une surface par ailleurs lisse. De quoi s’agit-il et d’où vient-il? Votre estimation est apparemment aussi bonne que celle de la NASA.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon deviennent fous pour cet ensemble de tournevis de 22 pièces en vente pour seulement 22 $ Prix: 21,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Sur la photo, incroyablement nette grâce aux caméras haute résolution intégrées à Perseverance, nous pouvons voir le rocher posé sur le sol martien. La couleur du sol sur la photo varie d’un brun foncé pâle à un bronzage clair, avec des roches plus petites dispersées autour du plus grand objet. Les fosses de la roche sont couvertes de poussière qui souffle sur la surface de la planète toute l’année, mais rien de tout cela ne permet d’expliquer ses origines.

«Pendant que l’hélicoptère se prépare, je ne peux pas m’empêcher de vérifier les rochers à proximité», lit-on dans le tweet. «Cet étrange fait que mon équipe scientifique échange beaucoup d’hypothèses. Il mesure environ 15 cm de long. Si vous regardez de plus près, vous apercevrez peut-être la rangée de marques laser à l’endroit où je l’ai zappée pour en savoir plus. «

Ces marques laser sont visibles au milieu du rocher près du côté droit de la photo. Une série de petits points peut être vue si vous effectuez un zoom avant, et ce sont les endroits où le rover a tiré son laser afin qu’il puisse collecter des données liées à sa composition. La roche semble assez lisse et même brillante dans de nombreux domaines, malgré le fait qu’elle a été dynamitée par la poussière qui roule à la surface de la planète. Dans une réponse à un tweet, la NASA dit qu’elle a des théories.

«L’équipe a formulé de nombreuses hypothèses différentes à propos de celle-ci – est-ce quelque chose qui a disparu du substrat rocheux local? Est-ce un morceau de Mars plongé dans la région à la suite d’un événement d’impact lointain? Est-ce une météorite? Ou autre chose? » Cela n’est peut-être pas particulièrement satisfaisant pour les amateurs de science, car il semble que la NASA essaie toujours de dresser une liste de choses avant de se concentrer sur l’explication la plus probable, mais c’est la nature de l’exploration spatiale. Parfois, vous ne pouvez tout simplement pas expliquer ce que vous trouvez.

Top Deal du jour Vous pouvez en fait obtenir un haut-parleur intelligent Alexa sur Amazon aujourd’hui pour seulement 17,49 $! Prix ​​courant: 24,99 $ Prix: 17,49 $ Vous économisez: 7,50 $ (30%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures. Plus récemment, Mike a occupé le poste de rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour du reportage vient juste après sa dépendance au jeu.