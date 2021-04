La persévérance de la NASA fait face à des températures froides ridicules – .

Lorsque vous voyez des images de la surface de Mars, cela ressemble beaucoup à des déserts ici sur Terre. C’est sec, poussiéreux et stérile, et sur Terre, nous associons ce genre d’environnement à une chaleur extrême. Sur Mars, les choses sont à peu près exactement le contraire. La distance de la planète par rapport au Soleil, combinée à son atmosphère à peine là et au manque total d’eau de surface ou de végétation, signifie qu’elle ne tient pas du tout très bien à la chaleur et conduit à des températures de surface glaciales.

Dans un nouvel article sur le site Web du programme d’exploration de Mars de la NASA, l’agence spatiale révèle les premières mesures de température que son nouveau rover Perseverance a renvoyé. Le rover est sur la planète depuis plus d’un mois maintenant, et il a dû endurer un temps ridiculement froid pendant cette période. Ne se rapprochant jamais du point de congélation, les températures quotidiennes vont d’un maximum froid de -7,6 degrés Fahrenheit (-22 ° C) à un minimum de -117,4F (-83 ° C). Ouais, tu ne voudrais pas visiter.

La NASA est très intéressée par la météo sur Mars pour des raisons assez évidentes. Les missions en équipage sur la planète rouge ont été longuement discutées, et bien que la NASA n’ait pas fixé de plan dans la pierre, l’agence spatiale a lancé l’idée qu’il serait possible d’envoyer des humains sur la planète dans les années 2030. Dans cet esprit, il est extrêmement important de comprendre le climat, et la partie la plus vitale de celui-ci est la température.

La NASA dispose désormais de trois «stations météorologiques» sur Mars à différents endroits. L’atterrisseur Mars InSight fournit la température et d’autres données, le rover Curiosity peut également relayer les conditions atmosphériques et la température, et maintenant le rover Perseverance offre un troisième point de données chaque fois que l’agence spatiale veut vérifier l’évolution des températures de la planète.

Sur Perseverance, les données atmosphériques sont collectées par le Mars Environmental Dynamics Analyzer (MEDA), qui peut être mis sous tension chaque fois que la NASA souhaite collecter des données climatiques. MEDA a été déclenché pour la première fois le lendemain de l’atterrissage du rover et a collecté des informations pendant environ une demi-heure. Depuis, il a collecté plus de lectures et les a renvoyées aux scientifiques sur Terre alors que le rover attend que son petit compagnon, l’hélicoptère Mars Ingenuity, commence ses essais en vol.

Le rover passera environ un mois dans la zone autour de l’hélicoptère, fournissant des observations sur les progrès de l’avion pour effectuer pour la première fois un vol propulsé par l’homme sur une autre planète. Une fois que cela est fait, le rover sera en mesure de commencer ses explorations scientifiques de Mars pour de bon et la NASA pourra décider quelles caractéristiques du cratère Jezero elle souhaite étudier en premier. La mission comprendra également la collecte d’échantillons, le rover arrachant le matériel de la surface et le préparant à être ramassé à une date ultérieure.

