La persévérance franchit une étape importante sur Mars – .

Le temps passe vite quand on est sur une autre planète. Le rover Perseverance de la NASA et l’hélicoptère Mars Ingenuity sont maintenant tous deux sur la planète rouge depuis 100 jours martiens. Pour une mission qui devrait durer de nombreuses années, cela peut sembler une goutte d’eau dans le seau, mais la quantité de travail que Persévérance a accomplie en seulement 100 jours est sacrément impressionnante. Les 100 premiers jours après l’atterrissage de la mission ont été remplis de photographies, de captures audio et, bien sûr, de déploiement et de tests du petit hélicoptère courageux.

L’atterrissage réussi du rover était tout sauf garanti, comme c’est le cas pour toute mission envoyée dans l’espace, mais maintenant qu’il est sain et sauf à la surface de la planète, nous avons beaucoup à attendre dans les années à venir. Une grande partie de ce que le rover a déjà accompli peut être considérée comme posant les bases de cette recherche, et bientôt le rover sera vraiment capable de faire ce pour quoi il a été construit, à savoir rechercher des signes de vie sur Mars et fournir des données précieuses. de retour sur Terre.

Comme pour toutes les missions de rover, les moments après l’atterrissage étaient extrêmement excitants. Pendant plusieurs jours, la NASA a testé tous les systèmes et instruments de haute technologie du rover pour s’assurer qu’ils étaient tous en état de marche et que rien n’avait été endommagé pendant le voyage de plusieurs mois vers Mars.

Persévérance a renvoyé ses premières images en basse résolution quelques instants après l’atterrissage et dans les heures qui ont suivi, il en a tourné beaucoup, beaucoup plus. Au cours de ses 100 premiers jours sur Mars, Persévérance a capturé plus de 75 000 images et les a renvoyées sur Terre. Ses sujets photographiques incluent le paysage martien, diverses caractéristiques intéressantes et bien sûr l’hélicoptère Ingenuity.

L’ingéniosité a été déployée à la surface peu de temps après l’arrivée du rover. Il a passé le voyage vers Mars attaché au ventre du rover et une fois qu’il a été libéré, il a dû effectuer son propre ensemble de tests de systèmes. Une fois ceux-ci terminés, il a commencé ses tests en vol, en commençant par un vol stationnaire et un atterrissage très sûrs et en progressant vers des manœuvres plus avancées comme voyager horizontalement et atterrir dans de nouveaux endroits.

Pendant ce temps, Persévérance est restée dans les parages afin d’observer l’hélicoptère et de renvoyer des photos et vidéos de ses vols. Il menait toujours des travaux scientifiques et effectuait quelques observations de roches et d’autres caractéristiques du paysage qui se trouvaient à proximité de la «piste d’atterrissage» de fortune que la NASA avait affectée aux vols d’essai d’Ingenuity.

La NASA a célébré le jalon des 100 jours avec un tweet qui offre une très brève liste de contrôle de tout ce que le rover a fait jusqu’à présent. Il y a aussi une vidéo assez soignée (enfin, gif) incluse. Vérifiez-le!

100 jours (sols) sur Mars, et se sentir productif : ✅ Testé toutes les caméras et instruments

✅ Plus de 75 000 photos retournées

✅ Déployé #MarsHelicopter & capturé ses vols

Sons enregistrés de Mars

✅ Oxygène extrait de l’atmosphère

✅ A commencé au sud jusqu’à la première zone d’exploration En avant. pic.twitter.com/ER5vWebqpb – Perseverance Mars Rover de la NASA (@NASAPersevere) 1er juin 2021

La mission Persévérance devrait se poursuivre pendant des années, et si le rover a déjà accompli tout cela au cours de ses 100 premiers jours, nous avons hâte de voir ce qu’il fera ensuite.

