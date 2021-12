La persistance de Juan Cruz

14/12/2021

Le à 16:41 CET

Juan Cruz a été mis au ban en début de saison. Il est arrivé à Osasuna en juin 2020 en provenance d’Elche, avec qui il avait été promu en Liga après avoir été l’un des meilleurs joueurs de la deuxième division, et il lui a été difficile de s’adapter à la catégorie la plus élevée jusqu’à ce qu’il perde sa place dans onze. Et en été, en plus de l’arrivée de Manu Sánchez, le club navarrais a également acquis les services de ‘Côte’, footballeur venu occuper le latéral gauche.

A priori, toute une déclaration d’intention pour Juan. Mais rien n’est ce qu’il paraît et c’est ce qu’il voulait transmettre un joueur qui a travaillé dans le silence et dans l’ombre pour ramener son chiffre à onze, cette fois en tant que central. Cette année, Arrasate parie sur une ligne de cinq derrière et le joueur est performant physiquement et mentalement. Contre le Barça, il a recommencé – en tant qu’ailier en attaque et en tant que troisième défenseur central – et a montré qu’il avait retrouvé son tonus physique et que dans ce nouveau poste il s’était bien acclimaté à la défense en équipe.

| .

Le Madrilène a disputé six matchs jusqu’à présent cette saison et cinq d’entre eux ont débuté en tant que titulaire. Il a débuté contre Villarreal, le Real Madrid, l’Atlético de Madrid, Levante et le FC Barcelone. La confiance de l’entraîneur d’Osasuna a radicalement changé, du moins en termes de minutes car il n’a pas joué une seule minute lors des huit premiers matches de championnat.

« Quand l’équipe et le coach auront besoin de moi, je serai sur le côté, au centre, là où ils voudront me mettre. Je vais tout donner », a-t-il assuré en octobre dernier. Il n’avait donc toujours pas fait ses débuts en Liga cette saison. Quelques semaines plus tard, sa situation a radicalement changé. Osasuna a payé trois millions d’euros pour lui, devenant l’une des signatures les plus chères de l’histoire de l’équipe rojillo, et grâce à sa persévérance, Juan Cruz a réussi à surmonter cette pression et à profiter de sa polyvalence pour être efficace et efficient habillé comme un rojillo.