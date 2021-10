La persistance de Marvin Gaye fait ses débuts dans la pop

Après trois singles qui n’avaient pas réussi à le faire, le 20 octobre 1962 était une date décisive pour Marvin Gaye. Sa carrière dans les charts pop en Amérique a commencé avec un single avec les choeurs des Del-Phi’s, qui deviendraient Marthe et les Vandella. « Stubborn Kind Of Fellow » de Gaye était entré dans les best-sellers R&B deux semaines plus tôt, et à cette date des charts, il s’est hissé dans le Hot 100 à la 98e place.

La chanson, que Gaye a co-écrite avec Mickey Stevenson et George, le frère de Berry Gordy, n’a en aucun cas fait un grand croisement pop, culminant à la 46e place du classement du 1er décembre. Mais cela l’a établi comme un prétendant à l’âme, grimpant au n ° 8 sur l’enquête R&B, un énorme pas dans la bonne direction après ses trois premiers singles Motown, « Laissez votre conscience être votre guide », « Sandman » et « Soldier’s Plea ”, avaient tous raté les deux charts.

Susciter l’intérêt

Gaye était dans et autour de Motown depuis un certain temps déjà. Il a tambouriné avec les miracles en tournée et a prouvé ses références d’auteur-compositeur en collaborant avec Stevenson et Gordy pour composer les Merveilles‘ Le Top 10 R&B (et le Top 20 pop) a atteint « Beechwood 4-5789 ».

Cette chanson a culminé dans les charts pop quatre semaines avant que la première apparition avec « Stubborn Kind Of Fellow » ne marque le début d’une ère. Il a enchaîné avec le croisement pop du Top 30 « Hitch Hike » et 1963 apporterait son premier succès pop dans le Top 10 en Amérique avec « Pride and Joy ».

Écoutez la liste de lecture Best Motown Songs Ever.

Gaye a régulièrement interprété « Fellow » sur scène dans ses premières années de succès, et ferait une référence à son titre sur son album de 1973 avec son cher ami Diana Ross, Diane et Marvin. Écoutez à 2’45 » la chanson de Mel Bolton et Marilyn McLeod « Include Me In Your Life », qui clôt l’album. Il comprend le clin d’œil prononcé de Marvin à la chanson qui lui a valu sa première apparition dans le Top 10 R&B plus d’une décennie plus tôt.

Achetez ou diffusez « Stubborn Kind of Fellow » sur l’album That Stubborn Kinda’ Fellow.