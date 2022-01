La personnalité de « Tiger King » arrêtée pour vol présumé

Masha Diduk, la « nounou chaude » embauchée par Jeff Lowe, personnalité de Tiger King, aurait été arrêtée pour vol à Las Vegas. Diduk aurait volé un candélabre de 5 000 $ dans une boîte de nuit en juillet 2021. En mars 2020, Diduk est tristement apparu aux côtés de Lowe et de sa femme Lauren Lowe sur Lights Out avec David Spade. Lowe a déclaré plus tard à TMZ que Diduk était une nounou légitime à temps partiel, embauchée pour s’occuper de la fille de Lowe et Lauren.

Selon un rapport de police obtenu par TMZ, la sécurité de l’hôtel Wynn a vu des images de surveillance montrant une femme volant un candélabre dans une salle à manger privée d’un club. Quelques instants plus tard, la femme a quitté le casino, le portant prétendument sur son bras comme un accessoire. La sécurité a lié Diduk au vol présumé parce qu’ils ont trouvé son nom sur un billet que le suspect a utilisé chez le voiturier.

La sécurité de l’hôtel a également trouvé sa plaque d’immatriculation et a utilisé la page Instagram de Diduk pour découvrir qu’elle ressemblait au suspect. Le 20 juillet 2021, Diduk a même posté une photo du club au moment de l’incident. Diduk a été détenu par la sécurité et arrêté pour vol qualifié. TMZ a également publié son mugshot. On ne sait pas encore où en est l’affaire, plusieurs mois après son arrestation. Diduk n’a pas commenté le rapport de TMZ sur Instagram, où elle continue de publier des photos provocantes d’elle-même.

Diduk a attiré l’attention dans la sphère Tiger King lorsqu’elle est apparue aux côtés de Lowe et Lauren dans l’émission de David Spade en mars 2020. Certains soupçonnaient qu’il s’agissait simplement d’un coup publicitaire, mais Lowe a déclaré plus tard à TMZ le 5 avril 2020, que Diduk avait vraiment été embauché en tant que nounou en septembre 2019 pour s’occuper de sa fille. Diduk a déclaré à TMZ qu’elle avait rencontré Lauren et Lowe à Las Vegas il y a plus de quatre ans, lorsque Lowe s’était rendue à Las Vegas avec des bébés tigres (comme on le voit dans Tiger King). Diduk a accepté de travailler comme nounou à temps partiel pendant que Lowe était dans son zoo d’Oklahoma et travaillait le week-end.

Diduk a déclaré que son travail « s’était tari » pendant la pandémie, elle a donc commencé à travailler davantage avec Lowe pour l’aider à emballer son zoo. Pendant ce temps, elle s’occupait plus souvent de la fille de Lowe. Quant à Tiger King, Diduk a déclaré à TMZ qu’elle pensait que les allégations contre Lowe selon lesquelles il aurait maltraité les animaux étaient incorrectes. Diduk n’a pas posté de travail pour Lowe sur Instagram depuis plus d’un an.

Tiger King: Murder, Mayhem, and Madness est devenu un succès surprise pour Netflix en mars 2020, au début de la pandémie de coronavirus. Réalisé par Eric Goode et Rebecca Chaiklin, la série documentaire s’est concentrée sur le criminel condamné Joe Exotic. Cela a brièvement transformé toutes les personnes liées à l’émission en célébrités sur Internet avant que l’intérêt ne diminue. Netflix a quand même commandé une deuxième saison, qui est sortie le 17 novembre en fanfare. Une troisième saison centrée sur Doc Antle est sortie le 12 décembre.