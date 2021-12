La personnalité des « vraies femmes au foyer d’Atlanta » menace Sue Bravo

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Tyrone Gilliams, le petit ami de la star de Real Housewives of Atlanta Sheree Whitfield, n’est pas satisfait de Bravo pour avoir utilisé son nom et son image dans l’émission et menace de poursuites judiciaires contre le réseau. TMZ rapporte que Gilliam a demandé à son équipe juridique d’envoyer au réseau une lettre de cessation et d’abstention concernant l’utilisation par le réseau de son nom et de son apparence sans sa permission.

Selon les documents juridiques, Gilliams affirme qu’il n’a jamais dit à Bravo qu’il serait acceptable qu’il fasse partie du scénario de l’émission télévisée. Cependant, son nom a été constamment évoqué par les membres de la distribution dans la conversation, ce qui, selon lui, a généré des bénéfices pour le réseau.

Gilliams menace de poursuites judiciaires si Bravo ne se met pas au travail en supprimant du réseau tout ce qui le concerne – cela inclut chaque seconde de lui dans les séquences RHOA, les publications sur les réseaux sociaux et l’arrêt de tout marketing ou publicité qui l’implique.

Le point de vente a précédemment rapporté que Gilliams et Whitfield ne se parlaient pas ces derniers temps à cause d’elle et des plans de la RHOA de filmer avec lui dans un restaurant. Comme il est actuellement confiné à domicile, cette décision aurait pu le ramener en prison. Pour l’instant, NBC/Bravo n’a pas répondu à la lettre de cessation et d’abstention.

Whitfield a récemment rejoint la série après une longue interruption de la série. On disait qu’elle reviendrait il y a des mois, mais seulement si l’un des autres grands noms quittait la série. « Si Sheree revient à temps plein, cela se fera probablement au détriment de Cynthia Bailey. Du point de vue de la production, la série peut facilement se permettre à la fois Sheree Whitfield et Marlo Hampton en tant que femmes au foyer à temps plein et donner aux téléspectateurs des visages familiers pour le coût du salaire de Cynthia à lui seul », a déclaré une source à LoveBScott plus tôt cette année au milieu d’informations selon lesquelles les producteurs essayaient également d’amener Nene Leakes à faire quelques camées cette saison.

Comme beaucoup le savent, Cynthia Bailey a annoncé sa sortie de la série après 11 saisons plus tôt cette année. « Après beaucoup de réflexion et de considération, j’ai pris la décision très difficile et sincère de ne pas revenir pour la prochaine saison de Real Housewives of Atlanta », a-t-elle déclaré sur Instagram. « Merci NBC Universal, Bravo et Truly Original pour plus d’une décennie de partenariat. J’ai hâte de voir ce que nous ferons ensuite! »