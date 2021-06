La personnalité «plus réservée» du prince George est le reflet de son destin royal – source | Royale | Nouvelles

La source a également suggéré que la raison en réside peut-être dans les différents chemins que le destin leur a tracés. George est troisième sur le trône et a de réelles chances de devenir un jour roi d’Angleterre. Charlotte, quant à elle, peut profiter d’une vie plus insouciante, sachant qu’elle n’aura jamais à porter le poids de la nation sur ses épaules.

L’initié de Palace a déclaré au magazine People : “George est plus réservé et Charlotte est plus extravertie.

“Peut-être que c’est parce qu’il est l’héritier et qu’un jour il pourrait être roi.”

La dynamique entre les deux frères et sœurs reflète celle qui existe entre leur père et leur oncle, a ajouté la source.

Une source a déclaré à la biographe royale Katie Nicholl: “Harry a estimé que William ne déroulait pas le tapis rouge pour Meghan et le lui a dit.

“Ils ont eu quelques retombées, qui n’ont été résolues que lorsque Charles est intervenu et a demandé à William de faire un effort.

“C’est à ce moment-là que les Cambridges ont invité les Sussex à passer Noël avec eux.”