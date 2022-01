La personne la plus âgée du monde fête ses 119 ans et espère fêter ses 120 ans

La personne la plus âgée du monde a récemment célébré son 119e anniversaire dans une maison de retraite au Japon.

Kane Tanaka – un supercentenaire reconnu par le Guinness World Records est né le 2 janvier 1903 dans la préfecture de Fukuoka au Japon, rapporte Kyodo News.

Le média national à but non lucratif a déclaré que Tanaka avait passé son anniversaire dans une résidence-services à Higashi Ward, Fukuoka. Tanaka aurait joué à des jeux de casse-tête pour garder l’esprit vif et interagirait avec le personnel de l’établissement par le biais de gestes. Selon Kyodo, Tanaka est toujours fan de chocolat et de boissons gazeuses.

Tanaka est né la même année que le chanteur pop Bing Crosby, la légende du baseball Lou Gehrig et la leader des droits civiques Ella Baker.

Elle était la septième née sur neuf frères et sœurs et s’est mariée à l’âge de 19 ans, rapporte Kyodo. Tanaka aurait repris le magasin de nouilles de sa famille lorsque son mari et son fils aîné sont partis se battre dans la deuxième guerre sino-japonaise en 1937. Le défunt mari de Tanaka, Hideo, est décédé en 1993.

Tout au long de la pandémie de coronavirus, Tanaka a pris des précautions pour préserver sa santé. Au cours de l’été, Tanaka a sauté le relais de la flamme des Jeux olympiques de Tokyo 2020 reporté en raison de l’augmentation du nombre de cas de COVID-19 au Japon à l’époque. Sa famille semble également lui offrir une distance sociale. Par exemple, le petit-fils de Tanaka, Eiji, âgé de 62 ans, a déclaré à Kyodo qu’il espérait la féliciter en personne très bientôt, bien qu’un délai précis n’ait pas été fourni. Tanaka espère atteindre 120 ans, rapporte Kyodo.

Sur cette photo d’archive du 5 janvier 2020, Kane Tanaka a célébré son 117e anniversaire trois jours après avoir franchi le cap à Fukuoka, au Japon. (Kyodo/via REUTERS)

Tanaka est la troisième personne « la plus âgée » au monde à être vérifiée par Guinness. Avant elle, Jeanne Calment de France et Sarah Knauss des États-Unis ont été confirmées comme des supercentenaires détenteurs de records qui ont atteint l’âge de 122 et 119 ans, respectivement.

Plus de 86 500 personnes au Japon auraient été âgées de 100 ans ou plus en 2021, selon les données du ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être du pays. (iStock)

Le Japon aurait l’un des taux de longévité au monde. Selon une étude récente menée par Nippon.com, le nombre de centenaires au Japon a considérablement augmenté au cours des 60 dernières années.

Le site Web japonais d’information, de voyage et de communication à but non lucratif a analysé les données du ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être et a constaté que le pays comptait 86 510 centenaires enregistrés en 2021. Un peu plus de 88 % de ces centenaires sont des femmes.

