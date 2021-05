La perspective de l’indépendance écossaise «remboursement» du Brexit «C’est schadenfreude! | Politique | Nouvelles

Le directeur du Centre écossais sur les relations européennes, le Dr Kirsty Hughes, a révélé que les diplomates et les commentateurs de l’Union européenne considèrent l’indépendance de l’Écosse comme une “schadenfreude”. L’argument sur la séparation de l’Écosse du Royaume-Uni s’est intensifié ces derniers jours après la victoire écrasante du SNP aux élections de Holyrood la semaine dernière, qui a également produit la plus grande majorité indépendantiste au Parlement dans l’histoire de la décentralisation.

Le Dr Hughes a déclaré à Chatham House: “Certains commentateurs et diplomates différents et d’autres personnes – quand je leur ai posé des questions sur le scénario dans environ 10 ans selon lequel l’Écosse pourrait être indépendante et que je leur ai ensuite posé des questions sur le Royaume-Uni, j’ai reçu des commentaires du type” ce serait extraordinaire. Ce serait une humiliation nationale. “

Elle a ajouté que quelqu’un à Bruxelles a noté que ce serait “schadenfreude et retour sur investissement pour le Brexit”.

“Je pense que ce n’est pas seulement l’Angleterre, le reste du monde a déjà regardé avec un certain degré d’horreur et de perplexité face à l’automutilation du Brexit.

“Ensuite, voir cet ancien État se séparer, cela ajoute à ce sentiment que la politique britannique échoue ou ne fonctionne pas correctement.”

Cela vient comme l’ancien Premier ministre Gordon Brown l’a dit, si l’Écosse devient indépendante pendant le mandat de Premier ministre de Boris Johnson, ce sera son héritage durable.

Le Premier ministre a depuis maintenu sa position pré-électorale, affirmant que l’accent devrait être mis sur la reprise de Covid-19 et non sur un autre référendum sur l’indépendance.

S’exprimant mercredi sur Times Radio, M. Brown a affirmé que l’héritage durable de M. Johnson serait de perdre l’Écosse si le pays devenait indépendant, ajoutant qu’il pensait que le Premier ministre ne “comprenait” pas le syndicat.

Il a déclaré: «Le problème pour Boris Johnson est, je pense qu’il avait une phrase dans son discours d’hier, le discours de la reine, sur le syndicat lui-même.

«Je ne pense pas qu’il y ait pensé, je ne pense pas qu’il le comprenne, je pense qu’il doit commencer à le comprendre.

“C’est un historien, il doit se rappeler que Lord North était le Premier ministre qui a perdu l’Amérique et c’est tout ce dont il se souvient, si Boris Johnson devient le Premier ministre qui perd l’Écosse et voit la fin du Royaume-Uni, c’est tout ce dont il se souviendra. pour.

“Nous devons accorder une certaine attention à ce problème, et nous devons le faire de toute urgence.”

M. Brown, qui a quitté ses fonctions en 2010, a déjà dénoncé le «syndicalisme musclé» de l’actuelle administration de Westminster, qui a déclaré vouloir financer des projets en Écosse par le biais des autorités locales plutôt que du gouvernement écossais – une approche largement critiquée par le SNP pendant la dernière partie du dernier mandat de Holyrood et pendant la campagne électorale.

Selon M. Brown, de plus en plus de gens en Ecosse embrassent leur identité écossaise avant leur identité britannique, et il a dit que vous pouvez être un “écossais patriotique” tout en soutenant le syndicat – mais il a ajouté que le syndicat devrait être celui où “les gens sont co- opérer les uns avec les autres plutôt que, comme semble le faire Boris Johnson, mettre les gens en guerre permanente les uns avec les autres “.

M. Brown a déclaré qu’environ 40% des citoyens écossais ne sont convaincus ni des arguments en faveur du syndicat ni de l’indépendance.

Il a appelé à la mise en place d’un forum permanent de toutes les nations et régions où les questions peuvent être discutées, y compris les dirigeants des administrations décentralisées et les maires anglais.

«Ensuite, nous aurions l’impression que nous parlions de problèmes qui doivent être réglés par toutes ces personnes travaillant ensemble», a-t-il déclaré.