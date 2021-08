La perte consolidée de Kalyan Jewelers au premier trimestre se réduit à Rs 51 cr

La société a ajouté de nouveaux magasins au cours du dernier trimestre.

Kalyan Jewelers a signalé mardi une perte consolidée de Rs 51 crore pour le premier trimestre de l’exercice en cours par rapport à une perte consolidée de Rs 86 crore au cours de la période comparable de l’exercice précédent.

La chaîne de vente au détail basée à Thrissur a déclaré que la dynamique solide au début de l’exercice en cours s’était ralentie une fois que des blocages et des restrictions ont été imposés par divers États au cours de la dernière semaine d’avril.

Le chiffre d’affaires consolidé a augmenté de 109% au T1FY22 par rapport au T1FY21, principalement grâce à une solide dynamique des ventes dans les magasins avant et après les fermetures au cours du trimestre, ainsi qu’à une base faible au cours du dernier exercice.

Alors que les revenus de l’Inde ont augmenté de 94%, la croissance du Moyen-Orient était de 183%. Le revenu total pour le trimestre était de Rs 1 637 crore, contre Rs 782 crore pour la même période l’année dernière. Au niveau consolidé, la société a enregistré un bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) de Rs 11 crore pour la période sous revue, contre Rs 68 lakh au cours de la même période de l’année dernière.

Ramesh Kalyanaraman, directeur exécutif de Kalyan Jewelers India, a déclaré : « Le résultat du premier trimestre a dépassé nos attentes et nous sommes satisfaits de la performance globale. Le rythme de reprise de la demande observé au cours du trimestre qui vient de s’achever était plus élevé que celui que nous avons connu au T1FY21, et la dynamique dans les magasins qui étaient opérationnels était similaire et comparable à celle du T4FY21. La mesure de poinçonnage obligatoire par le gouvernement jouera un rôle important dans la transformation du secteur et le rend plus transparent tout en accélérant le passage de l’inorganisé à l’organisé. Les acteurs organisés de notre secteur ont des vents favorables importants et nous sommes bien placés pour saisir cette opportunité. »

La société a ajouté de nouveaux magasins au cours du dernier trimestre.

