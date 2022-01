La perte de CFP de l’Alabama signifie qu’il est temps de parier sur les Patriots

C’est le moment idéal pour être un fan des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, et tout cela a à voir avec… l’entraîneur-chef de l’Alabama Nick Saban?

L’équipe de Saban est tombée face à la Géorgie lundi lors du championnat national des éliminatoires de football universitaire, sa quatrième défaite en huit ans d’histoire de la CFP. Chacune des trois fois précédentes, Bill Belichick et les Patriots ont remporté le Super Bowl la même année.

En fait, de 2014 à 2018, Belichick et Saban ont remporté des titres à tour de rôle une année sur deux.

2014 : Les Patriots remportent le Super Bowl XLIX contre les Seahawks (l’Alabama perd en demi-finale du CFP contre l’Ohio State)

2015 : L’Alabama remporte le match pour le titre CFP contre Clemson (les patriotes perdent le championnat de l’AFC contre les Broncos)

2016 : Les Patriots remportent le Super Bowl LI contre les Falcons (l’Alabama perd le match pour le titre CFP contre Clemson)

2017 : L’Alabama remporte le match pour le titre CFP contre la Géorgie (les Patriots perdent le Super Bowl LII contre les Eagles)

2018 : Les Patriots remportent le Super Bowl LIII contre les Rams (l’Alabama perd le match pour le titre CFP contre Clemson)

2019 : Aucune des deux équipes ne remporte de titre

2020 : L’Alabama remporte le match pour le titre CFP contre l’Ohio State (les Patriots manquent les séries éliminatoires)

Pour ceux qui croient que l’univers conspire pour s’assurer que l’une de ces deux légendes de l’entraînement remporte un titre presque chaque année (mais pas la même année), c’est le bon moment pour mettre de l’argent sur les Pats. La Nouvelle-Angleterre a +2000 de chances sur Tipico Sportsbook de remporter le Super Bowl LVI, à égalité au huitième rang de toutes les équipes en séries éliminatoires.

Le précédent s’étend en fait au-delà de la PCP – en quelque sorte. Avant 2014, le précédent titre du Super Bowl des Pats avait eu lieu en 2004. Cela est antérieur au CFP, mais c’était une autre année que Saban a perdu un match de bowl. C’était sa dernière année avec LSU et ils ont perdu dans le Capital One Bowl (maintenant connu sous le nom de Citrus Bowl). 2003 est la seule fois où les deux ont remporté des titres la même année.

