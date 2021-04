La perte de données critiques peut paralyser n’importe quelle entreprise en un rien de temps: Manish Gupta, directeur principal et directeur général, Infrastructure Solutions Group, Dell Technologies India

Manish Gupta, directeur principal et directeur général, Groupe de solutions d’infrastructure, Dell Technologies Inde

Aujourd’hui, avec un paysage commercial en évolution et l’adoption de technologies émergentes, nous assistons à une croissance sans précédent des données, ce qui oblige les entreprises à déployer des solutions capables d’exploiter ces données et de fournir des informations exploitables. Les entreprises ont de plus en plus besoin de transformer leur infrastructure informatique afin de suivre le rythme de cette croissance des données. Les entreprises recherchent des serveurs intelligents et adaptés aux charges de travail de toutes tailles dans leur parcours de transformation numérique, déclare Manish Gupta, directeur principal et directeur général, Infrastructure Solutions Group, Dell Technologies India.

«Nous avons inauguré la nouvelle génération d’informatique avec nos nouveaux serveurs Dell EMC PowerEdge puissants et sécurisés», déclare-t-il à Sudhir Chowdhary tout en discutant de leurs principales fonctionnalités et des avantages pour les clients. Extraits:

Quels sont les avantages pour les clients des serveurs PowerEdge de nouvelle génération?

Ces serveurs fournissent aux clients la puissance nécessaire pour traiter leurs données sur tous les sites et offrent des informations en temps réel. Ils sont dotés de la solution PCIe Gen 4.0, qui double les performances par rapport à la génération précédente, et offre jusqu’à six accélérateurs par serveur pour prendre en charge les charges de travail les plus exigeantes et les plus gourmandes en données. Certaines de ses fonctionnalités incluent l’informatique autonome, l’informatique adaptative et la résilience, avec une assurance et une intelligence de bout en bout de la chaîne d’approvisionnement.

Comment la dynamique du marché des serveurs en Inde a-t-elle changé ces derniers temps?

La dynamique du marché n’est pas la même qu’il y a un an. Les entreprises se rendent désormais compte qu’il est nécessaire de créer des centres de données modernes du futur en adoptant des technologies de la nouvelle ère et en déployant des serveurs puissants qui peuvent libérer la vraie valeur de leurs données pour produire des informations exploitables, leur donnant un avantage sur leurs concurrents.

Les serveurs sont la technologie sous-jacente qui offre les capacités de performance les plus élevées pour une entité commerciale. Avec l’adoption de technologies telles que le cloud computing, la virtualisation et le Big Data, les entreprises doivent déployer des serveurs avancés qui constituent la base de l’architecture informatique moderne, exécutant des charges de travail multiples de la périphérie, au cœur et au cloud. .

Quelle est la tendance clé à laquelle nous assistons sur le marché des serveurs?

Il y a une augmentation de la demande pour l’informatique de périphérie qui a le pouvoir de rapprocher l’informatique de la source de données, réduisant ainsi les problèmes de latence et de bande passante. Par conséquent, parmi beaucoup d’autres, une tendance clé que nous constatons est une augmentation de la demande d’architecture de serveur qui fournit les performances et la résilience élevées requises pour donner vie à l’informatique de pointe.

Les entreprises sont aujourd’hui très préoccupées par la sécurité de leurs solutions informatiques. Quelle est la sécurité du nouveau portefeuille PowerEdge?

L’ampleur et l’ampleur d’une culture de travail à distance ont provoqué une flambée du flux de données essentielles à la mission, qui est un terreau fertile pour les cybercriminels. Ces derniers temps, les marques ont déjà été victimes d’attaques de logiciels malveillants et il n’en reste pas moins que la perte de données critiques a le pouvoir de paralyser toute entreprise en un rien de temps.

C’est là qu’intervient la fonction de résilience proactive de Dell EMC PowerEdge. Conçu pour des interactions sécurisées et avec la capacité de prédire les menaces potentielles, le nouveau serveur sécurisera l’actif le plus précieux de nos clients – les données – afin que les clients puissent se concentrer sur une meilleure gestion de leur entreprise.

Quelle serait votre suggestion aux entreprises, tout en déployant de nouvelles solutions à l’heure actuelle?

À mon avis, les entreprises doivent d’abord évaluer et comprendre les besoins de leur infrastructure informatique et envisager en conséquence de déployer de nouvelles solutions. Ils devraient également chercher à simplifier leur architecture et adopter l’informatique comme stratégie de service pour leur entreprise. Cela les aidera à maîtriser leurs budgets informatiques tout en assurant la continuité des activités.

En outre, il est également important pour eux de se concentrer sur des aspects clés tels que la cybersécurité et la confidentialité de leurs données, la gestion et l’analyse des données pour en tirer des informations, et un lieu de travail numérique pour autonomiser la main-d’œuvre.

