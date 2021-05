La perte de forêt amazonienne augmente à nouveau au Brésil

Cette histoire fait partie de Terre à terre, une nouvelle initiative de rapport Vox sur la science, la politique et l’économie de la crise de la biodiversité.

Nous ne sommes que quatre mois dans l’année et les choses semblent déjà sombres en Amazonie brésilienne.

Environ 430000 acres de ses forêts luxuriantes et riches en espèces ont été exploitées ou brûlées jusqu’à présent en 2021, selon une nouvelle analyse de l’imagerie satellitaire par le Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP). C’est une zone environ 30 fois plus grande que Manhattan.

L’analyse, publiée plus tôt cette semaine, intervient alors que le président brésilien, Jair Bolsonaro, négocie un accord avec des responsables américains pour canaliser ce qui pourrait représenter des milliards de dollars dans son administration afin d’éliminer la déforestation illégale dans la décennie.

Chez le président Joe Sommet des leaders climatiques de Biden la semaine dernière, le président Bolsonaro a promis que le Brésil deviendrait neutre en carbone d’ici 2050 et s’est réengagé à une déforestation nette zéro d’ici 2030 – un objectif que son gouvernement avait précédemment abandonné. «Nous ne pourrions être plus d’accord avec votre appel à l’établissement d’engagements ambitieux sur l’agenda climatique», a déclaré Bolsonaro lors de l’événement virtuel.

Les États-Unis font partie d’une poignée de gouvernements étrangers qui ont poussé le Brésil à mieux protéger ses forêts. Mais un grand nombre d’activistes, d’organisations et d’anciens ministres de l’environnement préviennent que donner de l’argent à l’administration Bolsonaro ne résoudra pas le problème et pourrait même l’aggraver.

Quoi qu’il en soit, le nouveau rapport MAAP montre que la situation sur le terrain est désastreuse, car l’Amazonie se rapproche d’un point de basculement dangereux – au-delà duquel elle pourrait se dessécher.

Perte de forêt en Amazonie brésilienne. L’analyse est basée sur les données satellitaires de l’UMD / GLAD. MAAP

La déforestation a augmenté sous Bolsonaro et Trump a ignoré le problème

Le Brésil était autrefois un exemple de ralentissement de la déforestation rampante. Pendant une grande partie des deux dernières décennies, diverses interventions politiques et sur le marché «ont permis de réduire considérablement la déforestation en Amazonie», a écrit Frances Seymour, chercheur principal au World Resources Institute (WRI), dans un récent article de blog. «Nous assistons maintenant à un effondrement déchirant de ce succès», écrit-elle.

Une grande partie de ce démêlage a pris forme sous le président Bolsonaro, un populiste et allié de Trump qui a pris ses fonctions en 2019. Au cours des six premiers mois de Bolsonaro terme, les mesures d’application pour protéger l’Amazonie – telles que l’imposition d’amendes et la destruction du matériel forestier dans les zones protégées – ont chuté de 20%, selon une analyse des archives publiques du New York Times. Il a également réduit le financement de la principale agence environnementale, Ibama, et a licencié certains de ses responsables. Pendant ce temps, les critiques disent que la rhétorique anti-environnementale de Bolsonaro a enhardi les bûcherons illégaux et les accapareurs de terres.

«La déforestation en Amazonie brésilienne n’est pas le résultat d’un manque d’argent, mais une conséquence de l’échec délibéré du gouvernement en matière de soins», ont écrit les anciens ministres brésiliens de l’environnement Marina Silva et Rubens Ricupero dans un éditorial critiquant Bolsonaro le 22 avril. (Le gouvernement brésilien n’a pas renvoyé de demande de commentaires.)

Bien que le montant exact de la déforestation varie selon la source, une chose semble claire: la perte de forêt a augmenté depuis que Bolsonaro a pris ses fonctions. «La taille de la zone de déforestation moyenne a connu un changement substantiel au cours des deux dernières années en réponse aux politiques actuelles, augmentant de 61% par rapport à la moyenne des dix années précédentes», Ralph Trancoso, chercheur à l’Université du Queensland, écrit dans un article publié plus tôt ce mois-ci.

L’année dernière, au milieu d’une accalmie économique, la perte de forêt primaire au Brésil a augmenté de 25% par rapport à 2019, et beaucoup plus élevée que dans tout autre pays, selon WRI. (Un pic de perte de forêt en 2016 et 2017 était principalement dû aux incendies de forêt.)

Tim Ryan Williams / Vox

Pendant tout ce temps, Trump – qui a retiré les États-Unis de l’Accord de Paris et recherché des réductions environnementales similaires aux États-Unis – n’a pas fait grand-chose pour contrecarrer la destruction. En 2019, par exemple, Trump a soutenu Bolsonaro alors que le président rejetait l’aide étrangère pour lutter contre les incendies de forêt qui faisaient rage dans toute l’Amazonie, a rapporté Politico. (Bolsonaro a publié un décret interdisant les incendies en Amazonie et a mobilisé l’armée pour les éteindre.)

Cependant, même dans un monde post-Trump, rien n’indique que la déforestation ralentisse en 2021.

Le prix élevé payé pour la perte de forêt en Amazonie

L’analyse MAAP montre que la perte de forêt primaire en Amazonie brésilienne s’est élevée à environ 433 000 acres cette année jusqu’au 4 avril, et une grande partie s’est produite dans les régions les plus méridionales de l’écosystème.

L’ensemble de données est nouveau, il n’y a donc pas de comparaison avec la même période des années précédentes, mais cela indique que la déforestation «reste élevée», selon Matt Finer, qui dirige le projet MAAP. (Il convient également d’ajouter que la déforestation a tendance à culminer de juillet à septembre pendant la saison sèche, lorsque les incendies de forêt sont plus fréquents.)

Déforestation dans le territoire autochtone de Menkragnoti à Altamira, État de Para, Brésil Joao Laet / . via .

La perte de forêt a un prix élevé et va à l’encontre de tout plan visant à freiner le changement climatique, en particulier en Amazonie, la plus grande forêt tropicale du monde abritant de grandes quantités de carbone et de biodiversité.

La déforestation compromet la capacité de l’Amazonie à compenser l’augmentation des émissions de carbone. En fait, une étude récente suggère que l’activité humaine a en fait transformé le bassin amazonien en un émetteur net d’émissions de gaz à effet de serre. Ce qui est encore plus effrayant, c’est que cela pourrait déclencher une réaction incontrôlable qui pourrait transformer des régions de la forêt tropicale en un écosystème semblable à une savane, le dépouillant de ses nombreux avantages.

Les choses pourraient-elles changer sous Biden?

Le président Biden a clairement indiqué que la protection de l’Amazonie ferait partie de son ambitieux programme de lutte contre le changement climatique, bien que l’on ne sache pas comment il y parviendra.

Lors d’un débat à l’automne dernier, Biden a déclaré que les gouvernements étrangers devraient fournir au Brésil une aide de 20 milliards de dollars pour arrêter la déforestation. Il a ajouté que le pays devrait faire face à des conséquences si la perte de forêt se poursuit sans relâche.

Bolsonaro a qualifié ces commentaires de «désastreux et gratuits» sur Twitter, selon AP. «La cupidité de certains pays sur l’Amazonie est une réalité», a-t-il déclaré. «Mais la confirmation par quelqu’un qui se bat pour le commandement de son pays indique clairement qu’il veut renoncer à une coexistence cordiale et profitable.»

Jair Bolsonaro s’adresse à la presse au Palais du Planalto, le 31 mars 2021, à Brasilia, au Brésil.Mateus Bononi / .

Mais depuis que Biden a pris ses fonctions, l’administration de Bolsonaro semble avoir pris un ton beaucoup plus conciliant.

Dans les semaines qui ont précédé le Sommet du Jour de la Terre, des responsables de l’administration Biden ont tenu des réunions à huis clos avec Ricardo Salles, le ministre brésilien de l’environnement, pour «trouver un terrain d’entente», a rapporté le New York Times. Et à la mi-avril, Bolsonaro a envoyé une lettre à Biden réaffirmant son engagement en faveur d’une déforestation nette zéro d’ici 2030, dans laquelle il soulignait qu’un tel objectif ne serait réalisable qu’avec «des ressources substantielles».

Qu’est-ce qui est substantiel? Dans une interview accordée au Wall Street Journal avant le sommet, Salles a déclaré qu’un milliard de dollars «est un montant très raisonnable qui peut être mobilisé dès le départ».

Les critiques avertissent Biden de ne pas faire confiance à Bolsonaro et d’éviter de conclure un accord

Le président Bolsonaro n’a pas la confiance des groupes environnementaux et sociaux, qui l’ont qualifié de «pire ennemi de l’Amazonie». Ils disent que tout accord avec Bolsonaro sera mauvais pour l’Amazonie et les gens qui y vivent.

«Négocier avec Bolsonaro n’est pas la même chose que d’aider le Brésil à résoudre ses problèmes», ont écrit près de 200 organisations dans une lettre à Biden début avril, le suppliant de ne pas conclure d’accord tant que l’administration de Bolsonaro ne montre pas de résultats tangibles. résultats.

«Tout projet pour aider le Brésil doit être construit à partir d’un dialogue avec la société civile, les gouvernements infranationaux, les universités et, surtout, avec les communautés locales qui savent comment protéger la forêt et les biens et services qu’elle abrite», ont-ils écrit.

D’autres critiques soulignent également que le Brésil disposait de millions de dollars pour la conservation de la forêt tropicale, mais que l’administration Bolsanaro a perdu l’accès à au moins une partie de cet argent après avoir restreint les opérations d’un fonds clé qui a reçu l’aide.

Le président Joe Biden prend la parole dans la East Room de la Maison Blanche, à Washington, DC, le 15 avril 2021.Andrew Harnik / AP

Les États-Unis et d’autres gouvernements ont indiqué que l’aide étrangère serait subordonnée à l’élaboration par le Brésil d’un plan clair de lutte contre la perte de forêts impliquant les communautés locales. Jusqu’à présent cette année, cependant, le Brésil semble avoir peu progressé vers cet objectif.

La même semaine où Bolsonaro a envoyé à Biden la lettre de réengagement à une déforestation nette zéro, son administration a changé les règles pour infliger des amendes aux crimes environnementaux qui ralentissent. leurs paiements, rapporte Mongabay. Et tandis que Bolsonaro a déclaré qu’il doublerait le budget pour l’application de la loi environnementale lors du Sommet des leaders climatiques, il a approuvé une réduction du budget d’Ibama un jour plus tard.

«Ce qui manque au gouvernement, ce n’est pas de l’argent liquide», ont écrit les ministres dans l’éditorial, «mais un engagement envers la vérité».