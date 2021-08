La perte de l’or serait-elle le gain de Bitcoin (BTC) ? ⋆ Crypto nouveaux médias

in

L’or, le métal brillant a poursuivi son élan baissier au cours de la nouvelle semaine alors que son flash de prix s’est effondré plus tôt dans la journée lors de la session asiatique. Le crash éclair du matin a plongé le prix de l’or à un plus bas de près de 6 mois, tombant en dessous de 1 700 $/oz. Le prix s’est légèrement redressé depuis et s’échangeait à 1 746 $ au moment de la rédaction.

Source : TradingView

La réserve de valeur traditionnelle a baissé de 8 % en 2021 et de 14,87 % par rapport à son sommet historique de 2 040 $ en août 2020. Les analystes pensent que le trading à fort effet de levier est la cause du crash flash actuel, ce que le marché de la cryptographie est souvent méprisé.

Peter Bandit, le gourou du Forex, a attribué la volatilité actuelle des prix de l’or au trading à fort effet de levier sur les marchés de l’or de Chicago Mercantile Exchange qui offrent un effet de levier de 15:1. Quelques autres l’ont imputé à la baisse du taux de chômage américain à 5,4 % contre 5,9 %.

“Les meilleures données sur l’emploi ont fait augmenter les rendements du dollar américain et des obligations américaines, ce qui n’est jamais une bonne formule pour les matières premières.”

Le crash éclair du prix de l’or est devenu la cible de toutes les blagues dans la communauté crypto en raison des comparaisons évidentes entre les deux. Max Keiser, le promoteur connu de Bitcoin n’a pas manqué l’occasion de prendre un coup de feu Peter Schiff, le promoteur de l’or.

.@peterschiff vérifie le prix de l’or pic.twitter.com/m9P9MLEbuU – BITCOIN MAXIMALISTE (@maxkeiser) 8 août 2021

Bitcoin cherche à se consolider sur la perte de l’or

Le prix de l’or a suivi une tendance à la baisse tout au long de 2021, d’autre part, le prix du Bitcoin a réussi à réduire davantage sa corrélation avec le prix de l’or. La principale crypto-monnaie est également sortie d’un sommeil de prix de près de trois mois. Il est également sorti de la fourchette de prix de 30 000 $ à 40 000 $ et devrait progresser dans la deuxième étape de la course haussière.

Source : TradingView

La principale crypto-monnaie se négocie actuellement à 43 556 $, passant d’un sommet quotidien de 45 246 $. BTC a réussi à surperformer tous les autres actifs malgré la perte d’une partie importante de ses gains au cours des trois derniers mois. D’un autre côté, le retour sur investissement de l’or à 10 ans est devenu négatif avec le récent krach éclair.

À l’approche de la troisième vague de la pandémie, Bitcoin et d’autres actifs cryptographiques pourraient connaître une autre poussée haussière tandis que son grand rival, l’or, continue d’afficher une tendance à la baisse, perdant la confiance des investisseurs en tant que réserve de valeur.

